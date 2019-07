Ha gente a casa che non se ne vuole andare | prende una pistola e spara agli ospiti

Il tavolino intelligente che porta la comodità casalinga a un altro livello : La comodità in casa è una delle priorità che accomuna tutti gli esseri viventi, e una soluzione come Coosno mette tutti d’accordo. Chi non desidererebbe, del resto, poter disporre di un tavolino intelligente, in grado di saziare la sete, creare l’atmosfera, informare, risolvere dubbi e tenere sotto controllo il funzionamento degli elettrodomestici e dei servizi smart della casa? La forma rimanda a un robot per la pulizia dell’ambiente ...

Il catalogo MIJIA per la casa intelligente si amplia con un umidificatore e una lampada da scrivania : Nel tentativo di creare un ecosistema di casa intelligente completo, Xiaomi ha continuato a rilasciare diversi prodotti per la smart home. La società ha annunciato un umidificatore smart con sterilizzatore UV e la lampada da scrivania MIJIA Philips, quest'ultima ancora in fase di crowdfunding. L'articolo Il catalogo MIJIA per la casa intelligente si amplia con un umidificatore e una lampada da scrivania proviene da TuttoAndroid.

Arriva in Europa Aqara Hub - il centro di controllo per la casa intelligente compatibile con Xiaomi Home : Arriva in Europa Aqara Hub, che vi permetterà di controllare, attraverso l'app Xiaomi Home, i tanti sensori per la casa intelligente disponibili sul mercato. L'articolo Arriva in Europa Aqara Hub, il centro di controllo per la casa intelligente compatibile con Xiaomi Home proviene da TuttoAndroid.

La casa di carta 3 - anticipazioni dal cast : la banda farà piovere denaro sulla gente : Non era previsto un terzo capitolo ma Netflix ha voluto realizzare La casa di carta 3 per l'enorme successo che la serie ha avuto in tutto il mondo. Da tempo annunciata, la terza parte debutterà su Netflix il 19 luglio e vedrà protagonisti, ancora una volta, il Professore e la banda. Per chi non avesse mai visto La casa di carta, bisogna precisare che è la serie non in lingua inglese più vista nel mondo e racconta la storia di un gruppo di ...

Volete una casa intelligente? Approfittate della Smart Home Week di MediaWorld : Da MediaWorld è la Smart Home Week, con moltissime offerte sui prodotti per la casa intelligente, anche targati Google e Amazon: andiamo a scoprire gli sconti solo online validi fino al 7 luglio. L'articolo Volete una casa intelligente? Approfittate della Smart Home Week di MediaWorld proviene da TuttoAndroid.

La vostra casa intelligente può prendersi un virus? Si - ma difendersi è più facile di quanto crediate : È possibile che i dispositivi della vostra casa intelligente prendano un virus"]? Certamente, ma difendersi non è poi così complicato. L'articolo La vostra casa intelligente può prendersi un virus? Si, ma difendersi è più facile di quanto crediate proviene da TuttoAndroid.

Gratta e vinci - sconvolgente a Cremona : quanto porta a casa con 20 euro. La vittoria più alta di sempre? : Probabilmente, una vincita che non ha eguali. Siamo a Cremona, dove la dea bendata ha dato il suo meglio. Già, perché un fortunatissimo migliore ha vinto la bellezza di 7 milioni di euro con un Gratta e vinci pagato 20 euro. Un biglietto che vale un incommensurabile tesoro. Si tratta di un tagliando

Euronics vuole rendere più intelligente la vostra casa con lo Speciale SmartHome : Euronics lancia lo Speciale SmartHome, un nuovo volantino interamente dedicato ai prodotti per la casa intelligente: le offerte sono valide nei punti vendita aderenti e online fino al 31 luglio 2019. L'articolo Euronics vuole rendere più intelligente la vostra casa con lo Speciale SmartHome proviene da TuttoAndroid.

Renzi contro il M5S : 'Sono spariti i bagnini - pagano la gente per stare a casa' : Si torna a parlare di reddito di cittadinanza. La polemica divampa nuovamente tra il Movimento Cinque Stelle e il Partito Democratico, nella persona di Matteo Renzi. Ancora una volta lo scontro dialettico riguarda i principi che regolano il funzionamento del sussidio fortemente voluto dai grillini. Stavolta, però, a far divampare la polemica è una lamentela che arriva da un sindaco del Pd secondo cui sarebbe diventato difficile reperire ...