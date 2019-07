Formula 1 – Niente riposo | si torna subito in pista per il Gp d’Ungheria | ORARI e DIRETTE

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Archiviato l’emozionante Gp di Germania andato in scena ieri a Hockenheim, il circus si sposta immediatamente a Budapest per il Gp d’Ungheria Nemmeno il tempo di smaltire le emozioni del fantastico Gran Premio di Germania che è già tempo di concentrarsi sull’appuntamento di Budapest, dodicesimo appuntamento del calendario di1. Una gara pazza ed esaltante quella di Hockenheim, che ha visto trionfare la Red Bull di Max Verstappen, riuscito ad avere la meglio su Vettel e Kvyat. Malissimo le due Mercedes, con Hamilton riuscito a guadagnare due punti con la penalizzazione delle Alfa e Bottas finito a muro nel finale. A Budapest ci si attende un’altra gara entusiasmante, dove nulla sarà scontato. Ecco il programma completo: Giovedì 1 agosto Ore 15:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD Venerdì 2 agosto Ore 11:00 – Prove ...

