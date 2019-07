Formula 1 | niente penalità per Leclerc per unsafe release | il monegasco salvato da una…

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il pilota della Ferrari è stato graziato dai Commissari di Gara, che hanno punito la scuderia di Maranello con una multa perAttimi di apprensione in casa Ferrari subito dopo il primo pit stop di Charles, avvenuto negli attimi successivi all’incidente di Sergio Perez. Lapresse Il pilotainfatti è stato oggetto di valutazione dei Commissari di Gara per, in seguito al leggero contatto con Grosjean nella pit-lane del circuito di Hockenheim. Dopo alcuni minuti di discussione, gli steward hanno deciso di non punire il pilota ma la scuderia, comminandole una multa di 5000 euro. Una decisione diversa rispetto a quella presa nei confronti di Verstappen a Monaco, quando l’olandese fu punito con 5 secondi diper aver chiuso Bottas. Casi diversi, come spiegato poi proprio dal Collegio dei Commissari: “ha ...

magicalionel : Stavo raccontando la gara a papà e c’è mancato poco che mi mettessi a piangere. Non c’è niente da fare, le emozioni… - Andrea_Garello : #skymotori #skysportf1 Sentire @marc_gene “una rimonta simile alla più bella in formula 1” è da spettacolo comico.… - mefisto94_ : Visto che anche oggi diluvia, non so che cazzo fare e non capisco niente di Formula 1, apro un appreciation thread… -