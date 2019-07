Bleak Faith è un open world horror con elementi RPG ispirato ai Souls

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 29 luglio 2019)è un interessante progetto sbarcato di recente sul famoso sito di crowfunding Kickstarter. Siamo di fronte ad unconRPG chiaramenteai titoli di From Software.L'architettura del mondo di gioco sarà un elemento molto importante dell'opera,punta inoltre a fornire una narrazione raccontata con modi diversi a quelli che siamo ormai abituati. Il giocatore rivestirà i panni di un Forsaken, ovvero uno dei fortunati che sono scampati alla furia dell'Omnistruttura, l'obiettivo sarà quello di adattarsi e sopravvivere, portando a termine diverse missioni. Anche il crafting ricoprirà un ruolo centrale.Segnaliamo che la campagna di crowdfunding è attualmente al 71% (mancano ancora 10 giorni alla sua conclusione), dunque con molta probabilità si chiuderà positivamente. Il titolo è atteso per il 2019 in versione early access su Steam, ...

Eurogamer_it : #BleakFaith è un open world horror con elementi RPG ispirato ai Souls -