Vende droga tra frutta e verdura Arrestato un 75enne

Come Vendere droga online (in fretta) - la storia vera : Questa storia è per voi che non riuscite a staccarvi dalla serie Come vendere droga online (in fretta). Quando nel 2015 la polizia fece irruzione nella casa in cui viveva assieme alla mamma, Maximilian S. si precipitò nella sua cameretta e iniziò a scollegare tutti i suoi hard disk. Non servì a niente. Pochi minuti dopo, in un’altra camera, i poliziotti trovarono 320 chili di droga. 320 chili. Maximilian, 20 anni e uno ...