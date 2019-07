New York | sparatoria a Brooklyn | un morto e 11 feriti De Blasio | “Toglieremo le armi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2019) Ci sono almeno une 11tra le vittime di unaavvenuta intorno alle 22.30 del 27 luglio ora locale durante un evento pubblico al parco Brownsville Playground, a est di, quartiere di New. La vittima è un giovane di 38 anni,dopo essere stato colpito alla testa dai proiettili. A riferire la notizia è l’emittente statunitense Cbs, mentre in un video pubblicato sui social network da un testimone, si vedono le forze dell’ordine rispondere al fuoco. Il sindaco di New, Bill de, è intervenuto dicendo che toglierà ledalle strade della città. Le dinamiche non sono ancora chiare, ma secondo il NewPost, l’uomo che ha dato il via allasarebbe poi fuggito e gli investigatori hanno in seguito trovato una pistola abbandonata nelle vicinanze. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero però 2 gli ...

