Mammì | «Con Mediapro più ricavi per la Serie A»

Le nozze avrebbero allontanato Diletta Leotta e Matteo Mammì - poi l’incontro con Daniele Scardina : Secondo il settimanale Chi, la relazione tra Diletta Leotta e Matteo Mammì sarebbe finita a causa di una serie di divergenze relative al progetto di sposarsi. La conduttrice DAZN non se la sarebbe sentita di fare il grande passo. In più, il 9 marzo scorso avrebbe conosciuto il pugile Daniele Scardina.Continua a leggere

Diletta Leotta in vacanza a Ibiza col pugile Daniele Scardina - mentre l'ex Matteo Mammì si fidanza con Anna Safroncik : mentre il suo ex Matteo Mammì è impegnato in vacanza con la nuova compagnia, l?attrice Anna Safroncik, Diletta Leotta ha deciso di trascorrere una romantica vacanza sul mare di...

Matteo Mammì - dopo la rottura con Diletta Leotta ha una nuova fiamma? “Weekend di passione in Sardegna con Anna Safroncik” : Matteo Mammì con Anna Safroncik? È l’ipotesi avanzata da Dagospia che ha “beccato” il manager di Sky fresco di rottura con Diletta Leotta mentre si godeva il weekend in Sardegna con l’attrice Anna Safroncik. “I due piccioncini sono spiaggiati in una segreta caletta sarda dove stanno, lontani da occhi indiscreti, consumando un fine-settimana di passione – scrive infatti il sito di Roberto D’Agostino -. ...

Diletta Leotta - estate da single : è finita con Matteo Mammì : Diletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaDiletta LeottaAmiche, famiglia e impegni di lavoro: a dare un’occhiata al suo profilo social è questo il «menu» delle ...

Diletta Leotta svela i retroscena della rottura con Matteo Mammì : “Con Francesco Monte…” : “Mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. A un mese dalla fine della sua storia d’amore con Matteo Mammì, Diletta Leotta ha deciso di parlarne per la prima volta in un’intervista al settimanale Gente, dove ha svelato i retroscena della rottura. “E’ stata una scelta di entrambi”, ha spiegato aggiungendo che al momento non esclude un possibile ritorno ...

Diletta Leotta la rottura con Matteo Mammì è stata una scelta di entrambi : La giornalista Diletta Leotta è tornata single, dopo la fine della relazione con Matteo Mammì. In un’intervista al settimanale “Gente”racconta: “E’ stata una scelta di entrambi”, senza però chiudere le porte a un possibile ritorno di fiamma. La sua estate sarà tutta dedicata alla famiglia, a cui è molto legata, e a proposito dell’uomo dei suoi sogni rivela: “Per me ha gli occhi verdi di papà”. La ...

Diletta Leotta riceve un mazzo di rose dopo la rottura con Matteo Mammì : La conduttrice storica di Sky ha mostrato sui social un regalo floreale ricevuto da un ammiratore segreto. La notizia che vede Diletta Leotta di nuovo single è stata lanciata in origine da "Dagospia", secondo cui "La conduttrice pallonara più desiderata d'Italia ha mollato al suo destino il compagno Mammì e si è comprata una bella casa a Milano, per ricominciare a divertirsi". --GaLeotta fu Sky Sport, la testata sportiva di Sky ...

Diletta Leotta “torna single. Finita la storia d’amore con l’ex dirigente Sky Matteo Mammì” : Diletta Leotta è tornata single, la conduttrice avrebbe detto addio al compagno Matteo Mammì dopo una relazione durata circa quattro anni. La notizia lanciata da Dagospia, come immaginabile, ha fatto in poco tempo il giro dei social network, anche se al momento non è stata confermata dai protagonisti. Il volto di Dazn “ha mollato al suo destino il compagno Mammì e si è comprata una bella casa a Milano per cominciare a divertirsi”, ha ...

