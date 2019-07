Il video che inchioda Open Arms

Formula 1 – Un Gp di Germania surreale : che disastro per Bottas! Incidente per il finlandese ad Hockenheim [video] : disastro Bottas al Gp di Germania: il finlandese della Mercedes finisce fuori pista ad Hockenheim a pochi giri dal termine della gara Se gli spettatori della Formula 1 lamentavano poco spettacolo con le gare della stagione 2019, oggi non posso di certo dire di essersi annoiati. Il Gp di Germania è stato un crescendo di emozioni, con un susseguirsi di colpi di scena. In un finale di gara infuocato, dopo l’uscita di Leclerc, ed una ...

Formula 1 – Hamilton fuori pista come Leclerc! Muso danneggiato - ritardo incredibile : arriva anche la penalizzazione! [video] : Lewis Hamilton finisce fuori pista all’ultima curva del 29° giro, così come Leclerc: il pilota Mercedes danneggia il Muso della macchina e accumula grande ritardo. Poi arriva anche una penalizzazione incredibile quanto sta accadendo nelle fasi centrali del Gp di Germania. Dopo l’uscita di pista di Charles Leclerc, anche Lewis Hamilton è finito fuori pista al termine del 29° giro. Il pilota Mercedes ha danneggiato il Muso della ...

Formula 1 – Che paura per Leclerc! Esce dal box e rischia l’incidente con Grosjean : punita la Ferrari [video] : Grosso rischio per Charles Leclerc all’uscita dai box dopo la safety car arrivata in pista per l’incidente di Perez: il pilota monegasco riceve l’ok per ripartire e rischia l’impatto con Grosjean. Multata la Ferrari La Ferrari rischia un clamoroso incidente nelle fasi iniziali del Gp di Germania. Le condizioni di bagnato della pista hanno messo in difficoltà diversi piloti, fra i quali Perez che si è girato finendo ...

DIRETTA/ Roma Ternana - risultato 0-1 - tv e streaming video : che occasione per Under! : DIRETTA Roma Ternana streaming video e tv: cronaca live della partita amichevole che la squadra giallorossa gioca a Trigoria, sabato 27 luglio.

video F1 - Mick Schumacher guida la F2004 di suo padre Michael : Una emozione non da poco. Oggi, infatti, Mick Schumacher ha avuto l’opportunità di guidare la Ferrari F2004 di suo padre Michael, con la quale vinse il Gran Premio di Germania proprio a Hockenheim e il titolo iridato in quella stagione. Vedere un altro Schumacher alla guida di quella vettura di Maranello non può avere lasciato nessun appassionato insensibile. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini del giovanissimo Mick alle prese con la ...

video F1 Charles Leclerc : “Dispiaciuto per le qualifiche - domani proverò la risalita” : Charles Leclerc non può sorridere dopo la beffa subita nelle qualifiche del GP di Germania 2019 di Formula Uno. Il monegasco, infatti, dopo aver fatto segnare i migliori tempi nella Q1 e Q2, non ha potuto prendere parte alla Q3, dato che la sua Ferrari ha avuto un problema alla pompa delle benzina. Uno smacco non da poco che, tuttavia, non scalfisce l’ottimismo del ferrarista che si annuncia fiducioso per la gara di domani e pronto a ...

video Valtteri Bottas F1 - GP Germania 2019 : “Sono un po’ deluso dalle mie qualifiche” : Terzo posto per la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas nelle qualifiche del GP di Germania, valido per il Mondiale di Formula 1: “Anche il meteo potrà giocare un ruolo importante domani, sono un po’ deluso dalle mie qualifiche perché non sono riuscito a trovare la stessa fiducia delle altre volte“. LA VIDEO INTERVISTA A Valtteri Bottas roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VETTEL ULTIMO GP GERMANIA 2019/ video F1 - disastro Ferrari : fuori anche Leclerc! : VETTEL partirà ULTIMO GP GERMANIA 2019: Video F1. Ferrari out nelle qualifiche al Q1, problemi anche per Leclerc, fuori nel Q3 e quindi decimo.

Tour de France – Alaphilippe scatena anche i bimbi - tifo pazzesco di una indemoniata baby tifosa sulle spalle del padre [video] : tifosi pazzeschi al Tour de France: la baby fan di Alaphilippe non passa inosservata nella penultima tappa della Grande Boucle Il ciclismo è uno sport che appassiona grandi e piccini. Nelle strade in tantissimi danno tutto il loro supporto ai propri idoli che competono per le importanti corse a tappe. Se a volte i tifosi sono protagonisti di spiacevoli episodi, che mettono in pericolo i corridori, altre volte invece regalano delle piccole, ...

Un enorme “verme” che striscia sotto la Virginia : ecco come rifanno le strade negli USA [video] : Una serie di esplosioni nel sottosuolo circa 64km a ovest di Washington D.C. hanno fatto parlare di “mostri” negli Stati Uniti, quando un video che mostra le esplosioni scivolare nella terra come un enorme verme è diventato virale in rete. Il video, che trovate in fondo all’articolo, è stato postato dal Virginia Department of Transportation ed è stato visto 125.000 volte in 24 ore su Facebook. 3.000 persone hanno condiviso il video e 500 hanno ...

video – Juri Chechi si esibisce in spiaggia : Il Corriere della Sera ha ricevuto e pubblicato un VIDEO in cui il ginnasta ed oro olimpico Juri Chechi si esibisce in spiaggia. VIDEO Juri Chechi – Le immagini sono di Simona Zaccardi “Juri Chechi, esibizione show in spiaggia a quasi 50 anni. Le’x ginnasta italiano, oro olimpico, ha dato prova della sua forma fisica a Senigallia (Ancona) tra gli applausi dei turisti” Continua a leggere su ...

Michelle Hunziker : "Ho cambiato il numero di telefono dopo 25 anni" (video) : A distanza di giorni, Michelle Hunziker sembra aver digerito il fatto che la figlia ha diffuso, per sbaglio, il suo numero di cellulare. Con un video, postato su Youtube, la showgirl svizzera ha spiegato dettagliatamente come si sono svolti i fatti. L'era dei social è incredibile. Aury ha postato il mio numero un minuto esatto. E dopo un minuto l'aveva tutta Italia. Ma la cosa divertente è che sono stata inserita nei vari gruppi di Whatsapp. Non ...

DIRETTA INTER PSG/ Streaming video e tv : le parole di Antonio Conte - amichevole - : DIRETTA INTER Psg Streaming video e tv: cronaca e risultato live della partita amichevole che i nerazzurri giocano per la INTERnational Super Cup 2019.

Dove vedere Napoli – Liverpool streaming e tv - amichevole – video : Dove vedere Napoli – Liverpool streaming e tv, amichevole Napoli Liverpool streaming| Napoli-Liverpool: Gran bella partita quella di Edimburgo di domenica 28 luglio alle ore 18.00. Si affrontano di nuovo Napoli e Liverpool in un replay di una sfida che abbiamo visto addirittura 3 volte nella passata stagione, una proprio in un amichevole estiva….CLICCA QUI PER I LINK Dove GUARDARE LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Napoli – ...