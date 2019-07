E la Juve mette l' orso M49 sotto contratto

Dopo la Juventus eFootball PES 2020 mette a segno una nuova esclusiva : La sfida tra FIFA 20 e eFootball PES 2020 è già entrata nel vivo. Nonostante le nuove incarnazioni delle due popolari serie calcistiche di Electronic Arts e Konami vedranno la luce sul mercato solo a settembre - rispettivamente il 10 e il 27 del mese -, la rete è già invasa da notizie di ogni genere. Così come da confronti che mettono in risalto i punti di forza e di debolezza dei due videogame per PC e console di ultima generazione. Non solo, ...

Juventus Inter : Sarri ammette l’errore e si prende la responsabilità : Juventus Inter: Maurizio Sarri nel corso della conferenza stampa post partita ammette di aver commesso un errore in vista della partita contro l’Inter e parla dell’incontro. Il tecnico fa notare che la squadra ha dimostrato dei progressi, facendo una partita simile a quella con il Tottenham: partenza a fari spenti, sulla difensiva, con una buona […] More

Juventus-Inter - Sarri ammette : “prima del match ho fatto un errore. Buffon? Con lui ho parlato chiaro” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori arrivata contro l’Inter in ICC Si è conclusa ai rigori la sfida tra Juventus e Inter di International Champions Cup, 1-1 nei novanta minuti prima del successo dei bianconeri arrivata dagli undici metri. AFP/LaPresse Una prestazione non proprio esaltante quella delle due squadre, con Maurizio Sarri che in conferenza non ha nascosto il ...

Juventus - Sarri mette le mani avanti : “in Champions le difficoltà sono altissime. Pogba? Mi piace molto” : L’allenatore bianconero ha parlato alla vigilia del match contro il Tottenham, che si giocherà domani a Singapore Prima vigilia per Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, i bianconeri infatti domani scenderanno in campo a Singapore contro il Tottenham, ultima finalista di Champions. Lapresse L’allenatore toscano ha parlato del livello raggiunto dalla propria squadra, ammettendo come sarà però complicato riuscire a ...

Calciomercato - le ultime trattative : un altro Joao alla Juventus - il Napoli ci mette un pò di Pépé : ultime ore calde di Calciomercato, ecco il punto con tutte le più importanti trattative. Secondo la rosea l’Atalanta ha aggiunto un nome nuovo alla lista dei difensori, si tratta di Gian Marco Ferrari del Sassuolo, previsti nuovi incontri per valutare la fattibilità della trattativa. La Spal si avvicina sempre di più a Stepinski, pronta l’offerta in grado di convincere il Chievo: 3,5 milioni di euro. Il portiere Perin è sempre ...

Manchester United - Solskjaer mette in guardia Juve e Real : “non abbiamo bisogno di vendere Pogba” : L’allenatore del Manchester United ha fatto chiarezza sulle intenzioni del proprio club, ammettendo come non ci sia la necessità di vendere Pogba E’ cominciata la tournée in Australia per il Manchester United, che lavorerà in Oceania per dieci giorni prima di far rientro in Europa. Sono giorni frenetici anche per quanto riguarda il mercato, in particolare per ciò che concerne il nome di Paul Pogba, in cima alla lista dei ...

Matthijs De Ligt alla Juventus - Mino Raiola mette all'angolo l'Ajax : "Accordo rapido" : L'olandese Matthijs De Ligt si presenterà regolarmente in ritiro oggi con l'Ajax ma spera di trasferirsi al più presto alla Juventus. È il suo agente Mino Raiola a fare il punto della situazione sullo stato delle trattative per il difensore 19enne rivelazione dell'ultima Champions League. "Il giocat

Raiola mette fretta all’Ajax per la cessione di De Ligt alla Juve : La Juventus, consapevole che la BBC (Barzagli, Bonucci e Chiellini) non esiste più e i superstiti sono ormai avanti con l'età, sta lavorando per rinverdire il reparto. Il restyling in difesa è iniziato con l'acquisto di Merih Demiral dal Sassuolo e di Cristian Romero dal Genoa, ma ciò non dev'essere sembrato sufficiente alla dirigenza della Continassa che da mesi segue Matthijs De Ligt dell'Ajax, le cui quotazioni sarebbero salite in seguito ...

Poste Italiane emette un francobollo dedicato alla Juventus : Simpatica iniziativa di Poste Italiane, che comunica l’emissione, da parte del ministero dello Sviluppo Economico, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del campionato di calcio di serie A Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. ...

Juventus - per De Ligt si mette male : sul difensore dell'Ajax piomba il Barcellona : Si complica il trasferimento di Matthijs de Ligt alla Juventus, con il Barcellona che torna prepotentemente in corsa per il difensore più ambito d'Europa. La notizia viene rilanciata dal sito spagnolo di Marca, secondo cui i bianconeri non riescono a raggiungere un accordo con l’Ajax per chiudere l’

Per non compromettere la rivoluzione della Juve - serve un campionato senza errori arbitrali : «Sii te stesso! Tutto quello che stai facendo, pensando, desiderando, tutto questo non sei tu» (Friedrich Nietzsche) Essere sé stessi non è sempre facile Innanzitutto, però, occorre diventare sé stessi. Maurizio Sarri ha trovato sé stesso fuori da un posto sicuro in banca, su campi di calcio di squadre scalcagnate, per poi vivere una tardiva ma esaltante ascesa, esibendo qualità all’Empoli, sperimentandole su una grande squadra a ...

Juventus - Maurizio Sarri imborghesito : perché dovrebbe rimettersi subito la tuta : Sarri sta sempre in tuta, urla e bestemmia, vorrei proprio capire come si adeguerà allo stile della sua nuova squadra». Aurelio De Laurentiis non ha resistito, ha voluto mettersi nei panni di quella che si presenta al matrimonio dell' ex fidanzato che l' ha mollata in favore della nemica di sempre e

“Jorginho alla Juve con Sarri?” - l’agente ammette : “Tutto può succedere!” : Jorginho alla Juve con Sarri, l’agente non nega la possibilità Jorginho potrebbe tornare in Italia, alla Juventus con Maurizio Sarri. Lo riporta il Daily Mail, secondo il tabloid inglese, il centrocampista della nazionale italiana potrebbe lasciare i Blues e seguire l’allenatore a Torino. Il giocatore è perfetto per il sistema di gioco di Sarri si è visto nelle stagioni a Napoli e nell’esperienza a Londra. Jorginho ha ...