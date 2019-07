Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 28 luglio 2019) Luigi Dilancia l'allarme "sicurezza" a Roma, lareplica invitando a mettere fine alle "chiacchiere" e a passare ai fatti, approvando la legge contro la droga. L'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega già aveva portato il capo politico M5s a fare dichiarazioni pungenti nei confronti dell'alleato di governo. Quando ancora le indiscrezioni parlavano di due nord-africani come sospettati per l'omicidio, Dia Sky Tg24 aveva sollevato la questione dei mancati rimpatri: "Dal mio punto di vista queste persone, se sono irregolari, non dovrebbero stare neanche qui. E sul sistema dei rimpatri dobbiamo agire con ancora più forza".La questione dei rimpatri viene usata spesso da M5s per contrastare la campagna di comunicazione di Salvini in materia di immigrazione e sicurezza, i 5 stelle la usano per sostenere che il ministro dell'Interno in fondo produce molti annunci, ma ...

AlessiaMorani : @PieroSansonetti @rivamatteoriva Sono d’accordo con te ma il problema è Di Maio che definisce il Pd il partito di B… - ilfogliettone : Di Maio: 'Problema sicurezza'. Lega: 'Basta chiacchiere' - - MartinelliClau1 : @VittorioDeSant7 Bella Questa:Maaa Di Maio Se Ne Accorto Che C'è Anche Un Problema Di Monnezza? -