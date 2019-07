Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 27 luglio 2019)controcontro. La storia dell’estate fa registrare una nuova puntata. Proprio ieri vi avevamo parlato della reazione della ex tronista di, che aveva sbattuto tutti in prima pagina parlando di una relazione strana, complicata, priva di interesse. E infatti naufragata in pochissimo tempo, giusto qualche mese dopo la fine del programma. E ora arriva la replica. Perché dopo le parole al veleno di, che aveva accusatodi averla tradita ad Ibiza, di avere i racconti di un testimone e di essere stata colpita dal suo disinteresse, ecco la risposta del ragazzo. Che avviene sempre su Witty e sempre in un’intervista rilasciata a Raffaella Mennoia, che aveva strappato quelle dichiarazioni scottanti alla ragazza: “Non sono uscito di casa per un mese, dopo che è uscita ‘sta cosa”. dopo la ...

Noovyis : (“Stava già con lui”. Uomini e Donne, e ora Manuel Galiano “asfalta” Giulia Cavaglia: racconta tutto) Playhitmusic… - glazence : ok manco era partito il treno e lei già stava studiando a questo punto spero che si distragga guardando hyungsik ogni tanto - Chichaa96 : @ForzaGian @mirkocalemme James é uno dei giocatori più influenti di Mendes. Il colombiano da Marzo sapeva già di no… -