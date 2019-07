Plastica in mare | presentato Litter Hunter | sistema innovativo con drone aereo | robot

Mediterraneo da remare 2019 al Porto Turistico di Roma : “Fondamentale percorrere una strada alternativa alla Plastica” : “Abbiamo acqua potabile di ottima qualità, occorrerebbe per questo incentivare l’installazione di nuovi punti di distribuzione, ad esempio nelle varie aree urbane della Capitale. Si potrebbe così incoraggiare, da una parte, la cultura del risparmio e della valorizzazione dell’acqua e, dall’altra, dissuadere i cittadini dall’acquisto o dall’utilizzo di bottiglie di plastica, di cui siamo i maggiori consumatori ...

Plastica in mare - droni e robot in Costiera Amalfitana : “Litter Hunter sta producendo risultati importanti” : “Domenica 21 Luglio briefing stampa in mare sulla Costiera Amalfitana. Alle ore 10 e 30 la stampa potrà imbarcarsi presso l’arrivo aliscafi del Porto di Sorrento, sui mezzi messi a disposizione dall’Area Marina Protetta “Punta Campanella”. Il briefing si svolgerà nella prima parte in mare, poi nella seconda parte la stampa potrà assistere dal vivo e per la prima volta in assoluto al funzionamento di Litter Hunter, inventato dalla startup ...

Marevivo : ringrazio il Papa per aver eliminato la Plastica dal Vaticano : Roma – Il Vaticano e’ il primo Stato al mondo che si avvia verso un percorso plastic free, eliminando la plastica monouso. Gia’ nella sua enciclica “Laudato Si'” Papa Francesco aveva manifestato il suo profondo interesse per i temi ambientali e aveva invitato l’uomo a trasformarsi da predatore a custode del Creato e in tal senso questa decisione non fa altro che rappresentare concretamente il suo impegno. ...

Plastica in mare : startup della Campania ha inventato un sistema innovativo di raccolta : “La Costiera Amalfitana dichiara guerra alla Plastica per un mare sempre più sicuro. Sbarca Litter Hunter sistema di salvaguardia ambientale marina attraverso l’utilizzo di droni aerei e natanti per l’identificazione e recupero automatico della Plastica galleggiante realizzato da giovani napoletani della start-up Green Tech Solution. E’ la prima volta che viene applicato e soprattutto per un sito così prestigioso come la Costiera ...

Amaremare - nuovo singolo di Dolcenera contro l'emergenza Plastica : Arriva il nuovo singolo di Dolcenera, "Amaremare", un inno in difesa del mare che vede la collaborazione di Greenpeace per sensibilizzare opinione

Ambiente - progetto #plasticfreegc : “Proteggiamo il mare dalla Plastica - proteggiamo la nostra vita” : Sensibilizzare i cittadini a una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali, promuovere e stimolare comportamenti attivi e virtuosi finalizzati al rispetto e alla conservazione dell’habitat marino, attraverso iniziative di educazione ambientale: questi in sintesi gli obiettivi del progetto #plasticfreegc – promosso dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera su mandato del Ministero ...

Volvo Seabin - le pattumiere del mare che catturano la Plastica e salvano i pesci : Quella che vedete è una Seabin, ovvero una sorta di pattumiera che serve per ripulire il mare dalla plastica. E’ tenuta a galla da una boa e contiene un dispositivo che pompa all’interno 25 mila litri d’acqua all’ora ed è capace di “catturare” un chilo e mezzo di detriti plastici al giorno, ovvero oltre mezza tonnellata all’anno. In particolare, ad essere inglobate sono microplastiche fino a 2 milimetri ...

Tre tartarughe morte nel Tirreno - probabilmente per la troppa Plastica in mare : Sono sempre di più gli animali che ogni giorno muoiono nei mari e negli oceani a causa della presenza di rifiuti, e in particolare di plastica, nelle nostre acque. Solo nell'ultima settimana nel Mar Tirreno sono state trovate morte tre tartarughe: la prima il 4 giugno a Lipari, poi un'altra a Goia Tauro e l’ultima, una tartaruga Caretta caretta, a Vietri sul mare, in provincia di Salerno....Continua a leggere

Mare : contro l’inquinamento il ‘terzo paradiso’ di Pistoletto con la Plastica riciclata : L’opera collettiva più famosa di Michelangelo Pistoletto è stata eseguita per la prima volta in Mare e con rifiuti plastici nel porto di Catania: un’installazione di 30 metri per 12 allestita su di un pontone galleggiante e realizzata dagli stessi cittadini che hanno raccolto la plastica dal Mare come gesto di responsabilità pubblica per fronteggiare l’inquinamento del mar Mediterraneo. L’iniziativa è promossa da ...

L’Unione europea scende in spiaggia a Ladispoli per combattere la Plastica in mare : In occasione della “Giornata Mondiale degli Oceani“, che avrà luogo sabato 8 giugno, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea coadiuvata dall’associazione “Ambiente mare Italia” organizzerà un’azione dimostrativa di pulizia della spiaggia di Ladispoli (Roma) con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei rifiuti marini, e specialmente di quelli di plastica. Sono ...

Isola d’Elba-Capraia - il mare è una “zuppa di Plastica” : la videodenuncia di Greenpeace : “Una vera e propria ‘zuppa di plastica‘, insieme a materiale organico di vario tipo, è quello che abbiamo trovato oggi nel Mar Tirreno, nella zona tra Elba-Corsica-Capraia all’interno del Santuario dei Cetacei. Bottiglie, contenitori in polistirolo utilizzati nel settore della pesca, flaconi, buste e bicchieri di plastica… per lo più imballaggi che vengono usati per pochi minuti ma restano in mare per decenni, hanno ...

Un mare di Plastica - il "Terzo Paradiso" di Pistoletto a Catania : La mattina dell’8 giugno il “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto ultimato sul Molo di Levante nel Porto di Catania sarà collocato in acqua, su una piattaforma galleggiante di 800 mq, dove resterà esposto fino al 15 luglio.L’opera è in corso di realizzazione da alcuni giorni. Una cima lunga 100 metri è stata modellata per formare il segno dell’infinito con cui Pistoletto ...

L'Australia ha trovato un modo semplicissimo per evitare che la Plastica vada in mare : Nella scorsa estate, le autorità della città australiana di Kwinana hanno installato un nuovo sistema di filtraggio nella riserva di Henley. Questo sistema è incredibilmente semplice e utile.