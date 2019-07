Passerelle sul dolore

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 27 luglio 2019) Abbiamo passato le ultime 24 ore di questo caldissimo luglio in un’atmosfera surreale, ci siamo addormentati una notte con un naufragio drammatico, dove hanno perso la vita 150 migranti e quasi altrettanti sono stati rimpatriati con il rischio concreto di andare in contro a torture e morte, e ci siamo svegliati con un ragazzo in divisa che ha perso la vita nel centro di Roma, mentre stava difendendo lo Stato. Avevano tutti la vita davanti: chi attraversando il mare nella speranza di un destino migliore, e chi, appena sposato, avendo forse nella mente e nel cuore i figli che sarebbero dovuti arrivare. Tutto interrotto, nel giro di pochissime ore, a distanza di qualche centinaio di chilometri. La politica è stata sommersa da questi due fatti e ingoiata da una orrenda frenesia di condanna sugli assassini del carabiniere che ha soffocato l’indignazione per i morti ...

