Muro frontiera Messico | Corte suprema dice sì ai fondi Trump esulta | “Una grande

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) La battaglia di Donaldper costruire unallacon ilha trovato una sponda nella. Con cinque voti a favore e quattro contrari, il piu' alto tribunale americano ha stabilito che il presidente puo' dirottaredel Pentagono per due miliardi e mezzo di dollari per la costruzione dei 160,9 chilometri di barriera di sicurezza lungo il confine meridionale. Il presidente degli Stati Uniti: "Wow! Unavittoria sul. Laha ribaltato un'ingiunzione precedente, consentendo alcon ildi procedere. Unavittoria per la sicurezza al confine". Infatti, è stata ribaltata la sentenza dellad'Appello federale del Nono Circuito, in California, che si era schierata con il Sierra Club e una coalizione di comunita' al confine nel definire nel definire una violazione della legge l'impiego diche il ...

