Mondiali di nuoto Gwangju | Simona Quadarella argento negli 800 metri stile libero

Mondiali nuoto 2019 – Simona Quadarella mette i brividi alla Ledecky - splendido argento negli 800 sl per l'azzurra : Sfida entusiasmante tra l'americana e l'italiana, con quest'ultima che contende l'oro alla sua avversaria fino all'ultima vasca, prima di cedere ed accontentarsi dell'argento Splendida medaglia d'argento per Simona Quadarella negli 800 sl femminili ai Mondiali di Gwangju, un risultato che vale tantissimo per la nuotatrice italiana, perchè arrivato dopo una sfida entusiasmante con il fenomeno Katie

Mondiali nuoto 2019 – Niente da fare per Sabbioni nei 50 dorso - l'azzurro fallisce l'accesso in finale : L'azzurro, riuscito ad accedere in semifinale nei 50 dorso grazie alla rinuncia di un avversario, non stacca il pass per la finale chiudendo al settimo posto Niente finale per Simone Sabbioni nei 50 dorso, il nuotatore azzurro chiude al settimo posto la propria semifinale in 25″06, un crono che non gli permette di andare a giocarsi le medaglie domani. Riuscito a scendere in acqua oggi grazie alla rinuncia di un avversario,

Mondiali nuoto 2019 – Regan Smith oro nei 200 dorso - sfuma per 5 centesimi il bronzo per Margherita Panziera : L'azzurra non riesce a salire sul podio nei 200 dorso femminili, gara vinta in scioltezza dall'americana Regan Smith Margherita Panziera fallisce l'assalto al podio nei 200 dorso femminili ai Mondiali di Gwangju, la nuotatrice azzurra chiude al quarto posto con il crono di 2:06.67. Sono cinque i centesimi che separano l'italiana dal terzo posto, ottenuto dalla canadese Masse in 2:06.67. La medaglia d'oro la

Mondiali nuoto 2019 – Benedetta Pilato e Martina Carraro in finale nei 50 rana femminili : Benedetta Pilato e Martina Carraro accedono alla finale dei 50 rana femminili: le due azzurre chiudono 2ª e 3ª la semifinale alle spalle di Efimova Benedetta Pilato e Martina Carraro sono in finale dei 50 rana femminili ai Mondiali di Nuoto 2019. Le due azzurre hanno chiuso con il secondo e il terzo posto la semifinale disputatasi nelle acque di Gwaungju, chiudendo alle spalle di Efimova, la più veloce in 30"12. Benedetta Pilato ha pagato

Pallanuoto - quanti soldi ha guadagnato l'Italia vincendo i Mondiali? Montepremi minimo per il Settebello : L'Italia si è laureata Campionessa del Mondo di Pallanuoto, il Settebello ha conquistato il quarto titolo iridato della sua gloriosa storia: oggi i ragazzi di Sandro Campagna sono semplicemente stati superlativi, hanno demolito la Spagna con un roboante 10-5 e hanno così potuto festeggiare a Gwangju (Corea del Sud). La nostra Nazionale torna sul tetto del Pianeta a otto anni di distanza dall'affermazione di Shanghai 2011, quarta

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Pietro Figlioli è il miglior giocatore della finalissima! Il palmares del capitano azzurro col Settebello : O capitano, mio capitano: Pietro Figlioli è il miglior giocatore della finale iridata! Il Settebello asfalta per 10-5 la Spagna nell'apoteosi azzurra della Pallanuoto maschile ed il capitano azzurro, calottina numero 4, si prende il titolo di MVP nella partita dove mette a referto la rete del 3-2 ad inizio secondo quarto, quella che dà il via alla fuga per la vittoria dei ragazzi di Sandro Campagna. Nato a Rio de Janeiro nel 1984, dapprima

Pallanuoto - l'albo d'oro dei Mondiali : 4 titoli per l'Italia - a -1 dal record della Serbia : Campioni del Mondo di Pallanuoto per la quarta volta nella storia. L'Italia chiude in bellezza la sua cavalcata trionfale a Gwangju, la Corea del Sud si è tinta d'oro per il Settebello che ha travolto la Spagna in Finale e ha così conquistato il quarto titolo iridato della sua gloriosa storia: i ragazzi di Sandro Campagna sono stati semplicemente strepitosi in terra asiatica, dopo un girone eliminatorio più sofferto del previsto sono

Pallanuoto - il Settebello è in finale ai Mondiali. Battuta la forte Ungheria : Grande prestazione della nazionale azzurra ai mondiali di Gwangju in Corea del Sud. Dopo la vittoria contro la Grecia ai quarti di finale, la squadra di Sandro Campagna ha superato in semifinale una delle squadre più forti al mondo: l'Ungheria. Ora la sfida con la sorpresa del torneo, la Spagna, capace di eliminare la Croazia, un'altra delle favorite alla vittoria del torneo. Dopo aver concluso il primo quarto soto per 4-2, l'italia ha saputo

Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'oro ai Mondiali di nuoto : Gregorio Paltrinieri, classe 1994, ha vinto la medaglia d'oro dominando la finale degli 800 metri stile libero ai mondiali in corso a Gwangju in Corea del Sud. Niente da fare per l'altro italiano, Gabriele Detti, che ha chiuso in quinta posizione. Per l'italiano, oltre alla vittoria, anche il nuovo record europeo della specialità con il tempo di 7:39:27. Alla fine della gara l'atleta nativo di Carpi ha raccontato di

Tragedia ai Mondiali di nuoto - crollo in discoteca alla festa della pallanuoto. Due morti e 20 feriti - tra cui un italiano : La festa è finita in Tragedia. Mortale per due cittadini sudcoreani, uno di 38 ed uno di 27 anni. Con un numero crescente di feriti (le autorità di Gwangju, il dipartimento dei vigili

L’Italia di pallanuoto ha vinto l’oro ai Mondiali sudcoreani : Ha battuto in finale la Spagna per 10-5, aggiudicandosi la prima medaglia d'oro a un Mondiale dopo otto anni