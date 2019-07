Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019)trovata indae viva per miracolo, un ingente quantitativo di stupefacenti trafugato da una stanza chiusa a chiave, un’dei Carabinieri e il timore che, da un momento all’altro, i Nas possano piombare nelRianimazione. Come se non bastasse, dall’ospedale ‘Giuseppe Fornaroli’ digiungono voci insistenti su medici e paramedici che, per reggere turni massacranti in una struttura sotto organico, farebbero ricorso alla droga. Se fosse vero, vorrebbe dire che ci sono sanitari in stato di alterazione durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, mentre sono a contatto con i pazienti. Lo era certamente l’infermiera di 44 anni, residente nel Magentino, lo scorso venerdì 5 luglio. Un esame tossicologico ha dimostrato che la donna aveva assunto, prima di cominciare il turno, un cocktail di sostanze stupefacenti, tra cuie ...

fattoquotidiano : Magenta, un’infermiera va in overdose in reparto. Indagine sugli ammanchi di morfina dall’armadio dei farmaci peric… - GiancarloGarci6 : RT @fattoquotidiano: Magenta, un’infermiera va in overdose in reparto. Indagine sugli ammanchi di morfina dall’armadio dei farmaci pericolo… - Italia_Notizie : Magenta, un’infermiera va in overdose in reparto. Indagine sugli ammanchi di morfina dall’armadio dei farmaci peric… -