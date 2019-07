Inter batte Psg ai rigori | dai nerazzurri segnali positivi

Barbano : Il fragile rapporto Conte-Inter. Chi ricostruisce non abbatte le fondamenta : Quella di Antonio Conte all’Inter sembra essere una “coabitazione dialettica, se non problematica”. E’ il giudizio che dà del rapporto tra il nuovo tecnico e il club nerazzurro, sul Corriere dello Sport, il vicedirettore Alessandro Barbano, “Se le parole hanno un senso, quelle pronunciate ieri dal tecnico leccese esprimono una presa di distanze netta dagli esiti del mercato nerazzurro”. Conte deluso e ...

Amichevoli Internazionali : il Chelsea batte il Barcellona di misura [FOTO] : Si è da poco conclusa l’amichevole di lusso tra il Chelsea e il Barcellona. Vittoria per gli ultimi campioni di Europa League, che hanno la meglio sui blaugrana di misura, per 2-1. Esordio positivo per il neo allenatore blues Lampard, un po’ meno per Griezmann. Il vantaggio è dei londinesi con Abraham al 34′, a cui segue nel finale (84′) il raddoppio di Barkley. Inutile la rete a tempo scaduto (91′) di ...

International Champions Cup : Fiorentina sconfitta dall’Arsenal - il Bayern batte il Real : La notte di International Champions Cup regala gol e spettacolo. A Charlotte, i viola di Vincenzo Montella resistono nella prima ora, per poi cedere agli inglesi più avanti nella preparazione. La Fiorentina gioca bene e sfiora il gol due volte nel primo quarto d’ora: prima con Vlahovic, poi con Ceccherini. Al 15′ Nketiah approfitta di un errore della difesa gigliata e infila l’1-0. Al 36′ è ancora Ceccherini a ...

Buona la prima per Conte - Inter batte il Lugano 2-1 in amichevole : Buona la prima dell'Inter con Antonio Conte in panchina. I nerazzurri hanno vinto la "Casino' Lugano Cup", battendo il Lugano per 2-1

Roma International Estetica 2020 : Cosmetici e strumenti professionali per combattere la cellulite : Aziende ed esperti della bellezza si incontrano a Roma International Estetica 2020, manifestazione ideata e organizzata da Fiera Roma. La pelle a buccia d’arancia è uno dei problemi che affliggono più le donne, soprattutto con l’avvicinarsi della bella stagione. La cellulite non dipende solamente dal peso, ma anche lo stile di vita, il cibo sbagliato e capi troppo stretti, contribuiscono alla sua comparsa. I prodotti Cosmetici sono certamente ...

Calciomercato Napoli – Forte l’Interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Come combattere la dipendenza da Internet e videogiochi? Ecco un valido aiuto : Cerba HealthCare Italia lancia il primo servizio italiano di Digital Life Coaching che affronta il problema della dipendenza da Internet e videogiochi. L'articolo Come combattere la dipendenza da Internet e videogiochi? Ecco un valido aiuto proviene da TuttoAndroid.

Vaticano - la fronda Interna che vuole abbattere Papa Francesco. Nomi e cognomi dei nemici sovranisti : Sei anni dopo l'elezione di Francesco il pontificato si trova in una situazione drammatica. "Dietro il sipario del grande consenso, di cui gode Papa Bergoglio a livello mondiale anche tra seguaci di altre religioni e molti non credenti, è in corso all'interno della Chiesa cattolica una guerra civile

Boxe – Giovanni De Caloris batte Khoeren Gavor e si conferma campione Internazionale supermedi WBC : Giovanni de Carolis batte Khoeren Gavor e difende la cintura di campione internazionale supermedi WBC. Vittoria anche per Michale Magnesi che mette ko Emanuel Lopez Giovanni De Carolis si conferma campione internazionale supermedi WBC. Il pugile italiano ha sconfitto l’armeno Khoeren Gavor con verdetto unanime dei giudici, sul ring del parco della Pace a Roma, difendendo la cintura conquistata lo scorso dicembre. Successo anche per ...

Il gruppo Internazionale che vuole battere i troll di Facebook : Logo del gruppo italiano #iosonoqui parte del movimento internazionale #IAmHere (fonte: Facebook) Nonostante le regolari e continue manovre di pulizia, sui social network rimangono parecchi utenti, gruppi o pagine che alimentano discorsi di odio. su gruppi sociali e minoranze etniche, sessuali e linguistiche. È una delle questioni più discusse della contemporaneità – che ne porta con sé diverse altre, a cascata: fin dove è giusto lasciar ...

Un giorno tutto si collegherà a Internet - questa biobatteria monouso potrebbe aiutare : In futuro ci potrebbero essere piccoli dispositivi usa e getta, fatti anche di carta o plastica, in grado di connettersi a Internet per brevi periodi, fornendo informazioni rapide su tutto, dall’assistenza sanitaria ai prodotti di consumo. A renderlo possibile potrebbe essere una biobatteria microscopica che alimenta sensori monouso. Ci stanno lavorando i ricercatori della Binghamton University State University of New York per ...

Accadde oggi - 4 giugno 1961 : “Clamoroso al Cibali!” - il Catania batte l’Inter : Una frase storica, a circa 60 anni rimasta fresca nella memoria di tifosi e appassionati di calcio, anche perché tramandata nel corso degli anni. “Clamoroso al Cibali!“, la celebre frase di Sandro Ciotti è protagonista della rubrica di CalcioWeb “Accadde oggi” odierna. Era il 4 giugno 1961, l’ultima di campionato. L’Inter, che doveva tuttavia recuperare la sfida contro la Juventus capolista, era ospite ...

Venezia - il battello danneggiato dopo l’impatto con la nave da crociera : l’Intervento dei vigili del fuoco : Le immagini dei vigili del fuoco, presenti sul luogo dell’incidente dai primi minuti insieme ai sommozzatori, mostrano il battello turistico River Countess danneggiato a causa dell’impatto con la nave da crociera Msc “Opera”. Video vigili del fuoco Incidente Venezia, transatlantico si scontra con battello. I ministri Toninelli e Bonisoli: “Stop grandi navi in ...

Interviene per sedare una rissa tra fratelli : picchiato - batte la testa e muore : La vittima è Alessandro Sartor, deceduto poco dopo all'ospedale di Conegliano. I carabinieri hanno portato in caserma i due...