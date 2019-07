Formula 1 | Lewis Hamilton ammette | “i guai occorsi alla Ferrari hanno alterato il

Formula 1 - Lewis Hamilton alza la voce : “noi piloti sappiamo meglio di chiunque su quali piste correre” : Il pilota britannico ha alzato la voce riguardo i circuiti da inserire in calendario, chiedendo che Liberty Media coinvolga anche i piloti Ogni anno il calendario di Formula 1 si allarga, coinvolgendo nuove piste e nuovi Gran Premi che, a volte, non aiutano lo spettacolo. L’ultimo esempio potrebbe essere quello di Zandvoort, tracciato stretto in cui è complicato superare. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto Lewis Hamilton, ...

Formula 1 - Lewis Hamilton festeggia la vittoria del Gp in Gran Bretagna. Secondo Bottas e terzo Leclerc : Lewis Hamilton festeggia l'ottantesima vittoria in Formula1. Il Gp di Gran Bretagna non ha smentito le aspettative: una sfida all'ultimo minuto tra le spettacolari traiettorie di Charles Leclerc e Max Verstappen - autori dell'ennesimo duello mozzafiato come quello in Austria - e il dramma sportivo d

Formula 1 - Lewis Hamilton fa il vuoto dietro di sè : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Silverstone : Il pilota britannico aumenta il proprio vantaggio sul compagno di squadra, facendo letteralmente il vuoto dietro di sè Lewis Hamilton continua a veleggiare indisturbato in testa alla classifica piloti di Formula 1, anzi il pilota britannico allunga ulteriormente su Valtteri Bottas, grazie alla vittoria di Silverstone. Il campione del mondo si prende anche il punto per il giro veloce, salendo dunque a +39 sul compagno di squadra, un ...

Formula 1 – Lewis Hamilton in Formula E? L’invito di Vergne : “qui grande battaglia - non ti annoierai di sicuro” : Jean Eric Vergne invita Lewis Hamilton in Formula E: il campione in carica invita il pilota Mercedes in un campionato meno ‘noioso’ della F1 Sarà che domina il Mondiale da diversi anni, sarà che è in testa anche in questa stagione e il suo principale rivale è il compagno di scuderia, particolarità che sottolinea come le Mercedes stia quasi disputando un campionato a parte, ma Lewis Hamilton ha spesso definito la F1 ...

Formula 1 – Hamilton e l’onore di essere un pilota : “mi capita di sentirmi come LeBron o Federer - ma una persona comune non può dire ‘sono come Lewis'”” : Hamilton non dà peso alle critiche: il britannico della Mercedes tra consapevolezze e sfide con piloti giovanissimi I piloti di Formula 1 si godono finalmente una settimana di pausa dopo le due gare consecutive di Francia e Austria. In attesa della sua gara di casa, a Silverstone, Lewis Hamilton è stato protagonista di un evento Vodafone, per la presentazione della rete 5g. A margine dell’evento il pilota Mercedes ha parlato della ...

Formula 1 - Lewis Hamilton senza peli sulla lingua : “in rettilineo le Ferrari ci uccidono per davvero” : Il pilota della Mercedes ha parlato della superiorità mostrata dalla Ferrari nel corso delle qualifiche del Gp d’Austria Il secondo posto in griglia è rimasto nelle mani di Hamilton per una manciata di minuti, prima che il Collegio dei Commissari lo punisse per l’impeding creato a Raikkonen nel corso della Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria. Photo4/LaPresse Tre posizioni di penalità e quinta posizione per il campione ...

Formula 1 - arrivata la decisione dei Commissari : Lewis Hamilton penalizzato in Austria [FOTO] : Il pilota della Mercedes ha ricevuto tre posizioni di penalità in griglia per aver ostacolato Raikkonen durante la Q1 delle qualifiche del Gp d’Austria Lewis Hamilton è stato sanzionato con tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, retrocedendo così dalla seconda alla quinta casella. Il motivo è l’impedimento non necessario causato a Kimi Raikkonen durante la Q1 delle qualifiche, una manovra ...

Formula 1 - Lewis Hamilton ostacola Raikkonen in Q1 : Iceman gli mostra il dito medio [VIDEO] : Il britannico ostacola durante il Q1 del Gp d’Austria il finlandese, che reagisce male mostrandogli il dito medio Subito scintille nel Q1 del Gp d’Austria, protagonisti Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Il britannico ostacola il finlandese durante il suo giro lanciato, scatenando la reazione di Iceman che gli mostra immediatamente il dito medio. Un gesto davvero forte del pilota dell’Alfa Romeo Racing che, subito dopo, ...

Formula 1 - Lewis Hamilton spaventato dalle Ferrari : “sembrano veloci - ma su questo circuito…” : Il britannico ha commentato la prima giornata di libere in Austria, spostando i favori del pronostico sulla Ferrari Solo quarto Lewis Hamilton al termine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, un netto peggioramento rispetto al miglior tempo ottenuto in mattinata. photo4/Lapresse Un riferimento cronometrico che comunque non preoccupa il campione del mondo, soddisfatto del comportamento della sua monoposto: “è ...

Formula 1 - Lewis Hamilton a gamba tesa su Liberty Media : “il Gp di Silverstone non si tocca” : Il pilota della Mercedes ha analizzato i possibili nuovi ingressi in calendario, difendendo però il Gp di Silverstone Il calendario di Formula 1 riserverà nel 2020 alcune novità rispetto a quello di questa stagione, tra cui il Vietnam e il ritorno in Olanda, sul circuito storico di Zandvoort. Le modifiche che Carey e soci vorrebbero apportare riguardano anche il Gp di Silverstone, ma su questo tema Lewis Hamilton è stato chiari ai ...

Formula 1 – Vettel tutt’altro che scoraggiato : “Lewis passeggiava in Francia! Io forse non sorrido tanto - ma…” : Sebastian Vettel, i problemi della Ferrari e l’amore per il team del Cavallino: le parole del tedesco dopo il Gp di Francia E’ andato in scena domenica il Gp di Francia 2019 di Formula 1: i piloti si sono sfidati sul circuito di Le Castellet e torneranno in pista prestissimo, già venerdì per le prime prove libere del Gp di Austria. Al Paul Ricard non è stato un weekend soddisfacente per Sebastian Vettel: dopo il deludente ...

Formula 1 – Hamilton - la vittoria in Francia è stata tutt’altro che facile : Lewis svela qualche importante retroscena : Lewis Hamilton ha rivelato in conferenza stampa alcuni importanti retroscena della sua gara di ieri al Gp di Francia E’ Lewis Hamilton il vincitore del Gp di Francia 2019 di Formula 1: il britannico della Mercedes ha trionfato ieri al Paul Ricard lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Bottas ed il ferrarista Leclerc. Una gara senza storia e senza colpi di scena, con Hamilton che però a fine gara non ha apprezzato chi ha in ...

Formula 1 noiosa - Lewis Hamilton schietto : “non puntate il dito contro i piloti! Ma posso dire che…” : Lewis Hamilton consapevole che la Formula 1 ha bisogno di maggiore spettacolo: le parole del britannico della Mercedes dopo il Gp di Francia Lewis Hamilton si è aggiudicato ieri il Gp di Francia: il britannico della Mercedes ha trionfato a Le Castellet senza troppe difficoltà, lottando solo con se stesso. Alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra Valtteri Bottas, seguito da Charles Leclerc, l’unico a riuscire a regalare un ...