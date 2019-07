Facilitatori e mandato zero | sì di Rousseau a Di Maio

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) Tira un sospiro di sollievo, almeno sul fronte interno, Luigi Di. Alle prese con i complicati rapporti con l'alleato di governo leghista e col premier Giuseppe Conte dopo il si' alla Tav, il leader grillino ha incassato cinque si' sulla piattaformasu altrettanti quesiti relativi alla riorganizzazione del movimento piu' volte illustrata nelle scorse settimane con interviste e video sul blog delle stelle. Il piu' importante, quello sul cosiddetto '', vale a dire la deroga per i consiglieri comunali alla regola del doppio, che aveva suscitato ironie dagli altri partiti e qualche perplessita' da attivisti ed eletti "ortodossi", come ad esempio il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra.Su questo punto il "si'" ha incassato il 68% dei voti online, pari a poco piu' di 17mila utenti registrati, mentre piu' bassa e' stata la percentuale (60%) ...

