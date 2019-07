Einstein ha ragione ancora una volta | lo mostra il buco nero al centro della Via lattea

Fonte : wired

(Di sabato 27 luglio 2019) (foto: Science Photo Library via Getty Images) Un altro punto a favore, che con la sua teoriarelatività generale non sbaglia (quasi) mai e descrive bene la gravità su grande scala, a livello dell’Universo, come dino varie prove sperimentali. Oggi a portare una nuova conferma è il comportamento di una stella che orbita intorno alsupermassiccio Sagittarius A*, alVia. La stella conferma il gli effettiforza di gravità, così come è stata descritta da, ovvero come la curvatura dello spazio-tempo. Il risultato è frutto di uno studio coordinato dall’UniversitàCalifornia a Los Angeles (Ucla), che è pubblicato su Science. Ciò che gli autori hanno osservato è un redshift gravitazionale nella luce emessa dalla stella. Questo fenomeno, letteralmente uno spostamento verso il rosso (redshift, appunto) ...

