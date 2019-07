CorSport | De Laurentiis no limits Non solo Pépé | tratta anche James e Icardi

CorSport : contatto De Laurentiis-Marotta per Icardi : Prima la timida apertura di Wanda Nara al trasferimento di Icardi al Napoli. Poi il contatto diretto tra De Laurentiis e Marotta. Lo racconta il Corriere dello Sport. Un contatto così importante tra i due mancava dai tempi dell’affare Higuain. C’è stata una chiacchierata sull’attaccante argentino, primo passo per un accordo tra le due società. Un accordo in cui potrebbero giocare un ruolo a favore del Napoli proprio due ex Napoli, Sarri e ...

CorSport : Ultimatum di Florentino Perez a De Laurentiis. Per James dentro o fuori in una settimana : Da Madrid dicono che James si allontana ogni minuto che passa. Più il Napoli temporeggia più il colombiano si allontana. E neppure le notizie che arrivano dalla Colombia sono confortanti, scrive il Corriere dello Sport. James, che fino a qualche giorno fa era il promesso sposo del Napoli, sta cambiando idea e inclinazione, preferisce l’Atletico: vuole restare a Madrid. Lo sa il manager, Jorge Mendes e lo sa anche Carlo Ancelotti. E lo sa anche ...

CorSport : La guerra di nervi tra Florentino e De Laurentiis per James : Mentre James, in vacanza a Medellin, in Colombia, si rifà il look facendosi il ciuffo biondo e sfoltendo le sopracciglia, la trattativa per portarlo in azzurro non si arresta. È una “guerra di nervi”, ormai, tra Florentino Perez e De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport. Real Madrid e Napoli cercano ancora di trovare la formula giusta per l’acquisto. Il Napoli, lo abbiamo scritto più volte, vorrebbe chiudere per un prestito con un riscatto ...

De Laurentiis al CorSport : “No allo scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...

CorSport : De Laurentiis come Ferlaino - la svolta dopo 15 anni : Sul Corriere dello Sport un ritratto diverso di Ancelotti meno pacioso, non proprio come Biancaneve Ma non si vince la Coppa dei Campioni sulla panchina dei club più potenti al mondo se sei uno che si fa convincere da una vecchina a mordere una mela avvelenata. Dietro un diminutivo per nome e un aspetto da candido, in Ancelotti si nasconde un decisionista. Calmo, ma feroce. Il discorso fatto dal tecnico ha evidenziato il suo carattere e la sua ...

CorSport – Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino - stava per prenderlo ma…il retroscena : Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena. Come riporta il quotidiano, “così, per restare nel solco: da Zalayeta (nella stagione del debutto in serie A) per arrivare a Quagliarella; e poi da Quagliarella a Cavani; e a seguire da Cavani a Higuain; e per «dimenticare» lo «sgarbo», da ...

CorSport : il Napoli di De Laurentiis si trasforma da ducato feudale a signoria : La strategia del Napoli sul mercato è totalmente cambiata, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. De Laurentiis adesso siede a discutere con i procuratori, come ha fatto in occasione del caffè a casa di Ancelotti con Raiola, Giuntoli, Insigne e lo stesso mister. Ed è proprio il tecnico ad ispirare e in parte a guidare le scelte di acquisto del presidente. La campagna acquisti di De Laurentiis non ha niente a che vedere con le ...

CorSport : De Laurentiis e Cairo trattano per Verdi e Mario Rui : Il futuro di Verdi potrebbe incastrarsi con quello di Mario Rui. Il Corriere dello Sport scrive che entrambi sono graditi al Torino di Walter Mazzarri. Ieri, all’assemblea della Lega Serie A, erano presenti sia De Laurentiis che Cairo. Secondo il quotidiano i due presidenti avrebbero cercato di trovare un’intesa per trattare. Il Napoli intende cedere Verdi solo a titolo definitivo e certo non vuole svenderlo. L'articolo CorSport: De Laurentiis e ...

CorSport : De Laurentiis su James “Vale meno di 42 milioni - sennò il Bayern esercitava la clausola“ : Nonostante il volere del calciatore e di Ancelotti per chiudere l’affare James Rodriguez serve l’accordo tra Real e Napoli per il suo cartellino. Il Corriere dello Sport riporta la trattativa in corso tra i club gestita in prima persona da De Laurentiis con l’aiuto di Mendes. La richiesta del Real è di 42 milioni, ma il presidente del Napoli vuole sì accontentare il suo allenatore ma non sperperare, come ha dichiarato ieri in ...