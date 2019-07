Ciao Darwin 7 La Resurrezione settima puntata | anticipazioni 27 luglio

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 27 luglio 2019)7 Latorna stasera in tv sabato 272019 con la replica su Canale 5 della, presentata dalla storica coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING7 La27A giocare ci saranno due squadre che si daranno battaglia all’ultima sfida, entrambe composte da 50 persone e capitanate da due personaggi famosi. Tra le prove storiche divertentissime ritroveremo a spasso nel tempo, la prova di coraggio, il defilé, l’esibizione di canto, il faccia a faccia e la celebre prova finale nei cilindroni che si riempiono d’acqua. Giudicheranno i concorrenti le 200 persone che comporranno il pubblico in studio. Questa sera le due squadre saranno Giovani contro Mature capitanate rispettivamente da Giovanna Rigato (ex concorrente del Grande ...

famigliasimpson : @tw_fyvry @Tvottiano @enrick81 @veronique__94 @gabrirz1 @ZeusMega @MasterAb88 @misterf_tweets @arvtnali… - vincef_ : RT @Julzontwit: @psikonerd @RacuMara So per certo di una convocazione straordinaria di Ciao Darwin. Non mi chiedete di più. - Julzontwit : @psikonerd @RacuMara So per certo di una convocazione straordinaria di Ciao Darwin. Non mi chiedete di più. -