Savoini va accreditato | la mail che incastra Salvini

(Di venerdì 26 luglio 2019) Il Corriere della Sera di oggi rivela nuovi retroscena sull’affaire dei presunti fondi russi alla Lega. Dai documenti allegati alla relazione dei giorni scorsi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Parlamento emergerebbe infatti un ruolo di primo piano per Gianluca. Matteoha sempre negato che il presidente dell’Associazione Lombardia Russia fosse parte integrante della sua delegazione per la visita a Putin, ma dai documenti allegati dal premier emergerebbe una ricostruzione fedele dei fatti, molto differente da quella del titolare del Viminale.A luglio di un anno fa, infatti, in occasione del viaggio dia Mosca per il bilaterale dei ministri dell’Interno italiano e russo, ci sono stati contatti tra il Viminale e l’ambasciata. Per la precisione, l’11 luglio 2018 è partita dal ministero dell’Interno una richiesta alla suddetta ambasciata. Due giorni ...

