Previsioni traffico 27-28 luglio | al via l’esodo estivo | i bollini rossi e neri del

Traffico estate 2019 - Previsioni : i giorni da bollino nero : Le ferie sono vicine per molti italiani: agosto è da sempre il mese più ambito per le partenze ma è bene non trascurare la variante Traffico che potrebbe se non rovinare le vacanze, di sicuro renderle meno piacevoli. Presentato il piano di Viabilità per l’esodo estivo annuale, è possibile conoscere per tempo i giorni da bollino rosso e nero sulle strade per le vacanze e i tratti maggiormente interessati da code e Traffico intenso. Anche a luglio ...

Previsioni traffico weekend - domani 20 luglio e domenica 21. La situazione sulle autostrade : Entriamo nella fase più calda del cosiddetto esodo estivo e il traffico autostradale si fa sempre più intenso. La mattina di sabato 20 luglio è da bollino rosso, mentre pomeriggio e sera migliorano con bollini gialli e verdi. domenica 20 invece situazione più tranquilla, col solo pomeriggio contrassegnato dal bollino giallo.Continua a leggere

Previsioni traffico luglio e agosto 2019 : i giorni da bollino rosso e nero per l’esodo estivo : È stato presentato al Viminale il piano di Viabilità Italia per l'esodo estivo 2019 con le Previsioni del traffico e il calendario dei weekend da bollino rosso e nero su strade e autostrade italiane dei mesi di luglio, agosto e settembre. Attenzione al traffico verso le località di mare, che sarà congestionato a partire dal prossimo 20 luglio per poi culminare il 3 e il 10 agosto.Continua a leggere

Previsioni traffico weekend 13 e 14 luglio : le giornate da bollino rosso per la viabilità : Siamo in piena estate e il traffico autostradale si fa sempre più intenso. Gli di massa portano inevitabilmente problemi alla viabilità. Queste le Previsioni per il traffico del weekend di sabato 13 e domenica 14 luglio.Continua a leggere

Previsioni traffico weekend 6 e 7 luglio : quali sono le giornate da bollino rosso : Se siete tra coloro che hanno pensato di anticipare le vacanze estive e partire ad inizio luglio, così da evitare il traffico e le interminabili code autostradali tipiche di questo periodo, sicuramente questo articolo sulle Previsioni del traffico per il weekend di sabato 6 e venerdì 7 vi sarà utile.Continua a leggere

Previsioni traffico autostrade : weekend 27 e 28 luglio da bollino rosso per il primo esodo : Gli italiani si preparano alle vacanze estive. Nel corso dei weekend del mese di luglio assisteremo alle prime partenze verso le località balneari. Come ogni anno saranno in molti a riversarsi sulle autostrade per raggiungere le destinazioni di villeggiatura. Il Centro Coordinamento Nazionale per la Viabilità ha pubblicato il calendario con le date in cui si prevederanno criticità. L’ultimo weekend del mese corrente sarà da bollino rosso e ...