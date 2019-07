Nuovo scontro sulla Manovra | Salvini | Serve choc fiscale

Tav - Nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

Lega-Conte - rottura a un passo. Nuovo scontro sull'Autonomia : «Fanno melina, fanno i vaghi, credono che può andare avanti tutto così, senza prendere veri impegni e dare una svolta a questo governo. Ma noi non ci facciamo fregare»....

Pace fiscale - Nuovo scontro nel governo. Lega la propone - no M5S : «Evasori in carcere» : Il fisco torna a dividere Lega e Movimento 5 Stelle. Mentre Bruxelles vede l'Italia nel 2019 quasi ferma, apprestandosi a confermare la previsione di un misero +0,1%, a Roma non è ancora...

Spadafora - Nuovo scontro Lega-5S Il Carroccio : "Si scusi o si dimetta" : Dopo quello sui migranti (fra Salvini e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta) e manovra (sempre fra il capo del Carroccio e il premier Conte), un nuovo fronte di scontro agita il governo. Stavolta sono state le parolo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità, Vincenzo Spadafora a provocare l'ira leghista. "L'Italia vive una pericolosa deriva sessista. Come facciamo a ...

Il Nuovo scontro tra Salvini e le ong : scene di ordinario caos nel Mediterraneo : Nelle ultime ore due nuovi salvataggi di migranti nel Mediterraneo alimentano la guerra di nervi tra il governo italiano e le ong. Soprattutto, si tratta di due nuovi banchi di prova per l’applicazione del decreto sicurezza bis, tanto voluto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini ma rivelatosi ine

Il Nuovo scontro tra Salvini e i magistrati e gli arresti a Hong Kong : DALL'ITALIA Un morto e almeno un ferito per l’esplosione dello Stromboli. La caduta di lapilli dal cratere del vulcano dell’arco eoliano ha travolto due escursionisti, e ha causato vari incendi nella zona circostante. “Ci sono state due grandi esplosioni ravvicinate”, ha scritto l’Ingv: “In seguit

Il Nuovo scontro tra Lega e M5s su ArcelorMittal : DALL'ITALIA Salvini promette una manovra entro l’estate. “Non voglio andare a votare”, ha detto il vicepremier della Lega alla Festa del Lavoro a Milano: “La procedura d’infrazione sarebbe un attacco politico dall’Ue”. “Se Roma non rispetta le regole procederemo”, ha affermato il primo ministro o

Marina - la successione è last minute : scontro nel governo sul Nuovo capo di Stato maggiore : Il mandato di Girardelli scade venerdì e i favoriti per prendere il suo posto sono quattro. Ma l'identità del nuovo comandante è ancora un rebus. Sullo sfondo la guerra silenziosa tra il vicepremier leghista Matteo Salvini e la ministra 5S Elisabetta Trenta

Bce - Draghi annuncia il possibile Nuovo taglio dei tassi ed è scontro con Trump : Il presidente americano accusa il presidente della Banca centrale di tenere basso l'euro, ma Draghi replica: "Non ci interessa il cambio col dollaro"

Matteo Salvini denuncia Sea Watch : "Nuovo cambio di rotta - vengono in Italia per uno scontro politico" : Quelli della Sea Watch "stanno ciondolando mettendo a rischio vite". È durissimo Matteo Salvini, intervistato a Radio Cusano campus, a proposito dell'approdo della nave della Ong che ha recuperato i 53 migranti nel Mediterraneo. "Vogliono, per motivi politici, creare uno sconto e arrivare in Italia,

Pd - Nuovo scontro tra Renzi e Letta : "Andò a casa perché il Paese era fermo". "Volti pagina" : La stoccata del senatore a 'La Repubblica delle Idee', poi la replica indispettita di Letta: "Gli do un consiglio: guardi...

#Enricostaisereno - Nuovo scontro Renzi-Letta. “Nel 2014 andò a casa per risultati devastanti”. “Volti pagina - si sta meglio” : L’imbarazzo, gli occhi bassi, gli sguardi che si incrociano appena al momento del passaggio della campanella avevano fatto presagire, il 22 febbraio 2014, che difficilmente tra i due sarebbe mai più corso buon sangue. Ma era difficile immaginare che a distanza di cinque anni Matteo Renzi ed Enrico Letta si affrontassero nell’ennesimo diverbio a distanza sulle vicende che portarono al passaggio di consegne. A cominciare è stato ...

Pomeriggio 5 : Nuovo scontro tra Valentina Vignali e Francesca Cipriani : Valentina Vignali contro la Cipriani: botta e risposta al veleno a Pomeriggio Cinque Valentina Vignali, in passato, ha più volte criticato Francesca Cipriani per essersi rifatta il seno ben 7 volte. E questa critica l’ha fatto anche settimane fa nella casa più spiata dagli italiani, facendo andare su tutte le furie quest’ultima. E le due oggi si sono rincontrate a Pomeriggio 5 per confrontarsi su questa faccenda. Confronto davvero ...

DeMa-De Luca - Nuovo scontro al San Carlo : «Basta sconcio» : «Serve un riequilibrio radicale tra i contributi dei diversi enti e soci della Fondazione San Carlo perché l'anomalia in Campania è ormai insostenibile». Lo ha detto il...