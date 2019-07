Mattarella | no a tensioni nella maggioranza Io arbitro

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 26 luglio 2019) Anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, i partiti politici devono smussare le loro contrapposizioni perche' "le istituzioni di governo della nostra Repubblica hanno bisogno di un clima che, lungi dalla conflittualita', sia di fattiva collaborazione per poter assumere decisioni sollecite e tempestive". La cerimonia della consegna del Ventaglio da parte dell'Associazione stampa parlamentare e', per Sergio, l'occasione per lanciare un appello alla politica, ai partiti e anche alle forze che compongono ladi governo. Il Presidente della Repubblica ricorda "che il Quirinale non compie scelte politiche" e sottolinea che il Capo dello Stato "e' chiamato dalla Costituzione al dovere di garantire funzionalita' alla vita istituzionale nell'interesse del Paese. L'- scandisce - non puo' non richiamare al rispetto del senso delle istituzioni e ai ...

