L’accordo è ufficiale | TIM e Vodafone condivideranno le torri per la rete 5G

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 26 luglio 2019) TIM efirmano gli accordi per la condivisione delledellamobile 5G: nasce la più grande Tower Company in Italia, che consentirà una maggiore copertura e una riduzione dei costi. L'articolo L’accordo è, TIM eleper la5G proviene da TuttoAndroid.

Pianeta_Basket : UFFICIALE A - Prolungato l’accordo tra Umana Reyer e Mitchell Watt - leonessa1967 : RT @Affaritaliani: TIM-Vodafone: ufficiale l’accordo per condivisione antenne 5G - Borseit : Ufficiale l’accordo fra @TIM_Official e @VodafoneIT per 'unire le antenne' e l’infrastruttura di rete in tutta It… -