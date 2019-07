Istat | “A luglio aumento dell’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese Ma lieve

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Dopo la discesa di giugno, al’stima undel clima dideida 109,8 a 113,4. Anche per l’indice composito del clima disi registra una dinamica positiva (da 99,3 a 101,2). Il recuperodideiè determinato soprattutto dalla componente economica – il rispettivo clima passa da 121,4 a 129,7 – e da quella futura per cui l’indice passa da 112,6 a 117,4. Anche il clima personale e quello corrente migliorano passando, rispettivamente, da 105,6 a 108,0 e da 107,6 a 111,1. Con riferimento alle, l’indice diregistra unaflessione nel comparto manifatturiero (da 100,7 a 100,1) ed è in risalita in tutti gli altri settori: nelle costruzioni l’indice aumenta da 140,9 a 142,8, nei servizi sale da 98,9 a 100,1 e nel commercio al dettaglio cresce da ...

