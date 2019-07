Il Movimento 5 Stelle dice che i suoi iscritti hanno approvato il “mandato zero” e le

Sondaggi politici - la Lega ha il doppio dei voti del Movimento 5 Stelle : 36% contro 18% : Il Sondaggio elettorale realizzato dall'istituto Demopolis segnala l'aumento della distanza in termini di consenso fra i due partiti che compongono la maggioranza di governo: la Lega vola al 36%, mentre il M5s si fermerebbe al 18%. E Fratelli d'Italia conferma il sorpasso ai danni di Forza Italia.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Emg : Movimento 5 Stelle sotto al 17% : Sondaggi elettorali Emg: Movimento 5 Stelle sotto al 17% Il Movimento 5 Stelle è sotto un treno. Quello della Tav. Il via libera del premier Giuseppe Conte all’opera più contestata dai grillini ha scosso la base pentastellata e disorientato i parlamentari Cinque Stelle. Tanto che si è cominciato a parlare di scissione o di ritorno alle origini. Tradotto: stracciare il contratto di governo per tornare a fare opposizione, dura e pura. ...

"La Caporetto del Movimento 5 stelle" : Conte riferisce in Senato sui presunti finanziamenti di Mosca alla Lega. Non c'è Salvini, e questo si sapeva. A far rumore è...

Conte dice sì alla Tav : aria da "resa dei conti" nel Movimento 5 stelle : "Non realizzarla costerebbe troppo" dice il premier. Di Maio si sfila: "Deciderà il parlamento". Il passo di lato del...

Sondaggi - Lega ok e riprende fiato il Movimento 5 stelle : Pd e Forza Italia in affanno : La Lega è stabilmente il primo partito, al 37,8 per cento secondo l'ultimo Sondaggio politico Swg per il TgLa7; il M5s si...

Secondo alcuni scienziati la tv commerciale di Mediaset ci ha reso populisti (e fatto votare Forza Italia e Movimento 5 stelle) : Più si guarda la tv commerciale, più voterai i partiti populisti. É questa l’ipotesi di un team di ricercatori coordinati da Ruben Durante dell’Universitat Pompeu Fabra di Barcellona, Paolo Pinotti dell’Università Bocconi di Milano e Andrea Tesei della Queen Mary University di Londra che, nel loro studio appena pubblicato sulla rivista American Economic Review, hanno preso in considerazione il caso Italiano per dimostrare, ...

Cimitero Comiso - il Movimento 5 Stelle plaude al no alla privatizzazione : “La vittoria dei cittadini". Così il Movimento 5 Stelle di Comiso commenta la notizia del no alla privatizzazione del Cimitero

Lega e Movimento 5 stelle sono ai ferri corti : Il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il leader leghista Matteo Salvini (foto: Alessandra Benedetti – Corbis/Corbis via Getty Images) La convivenza pacifica tra i due alleati di governo è finita, o almeno così sembra in queste ore. Il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che il Movimento 5 stelle “non ha più la sua fiducia, anche personale” e ha aperto alla possibilità che ...

Abolizione del Canone Rai : Movimento 5 Stelle avanza la sua proposta : Il Movimento 5 Stelle sta avanzando la proposta di legge di abolire il Canone Rai, così da andare incontro alle famiglie, già vessate dall'alta tassazione. La Lega, seppur in parte d'accordo, avanza comunque alcuni dubbi su questa idea. Il Partito Democratico e l'Usigrai (sindacato giornalisti Rai) sono invece estremamente contrari a una simile idea. Abolire il Canone Rai Gianluigi Paragone e Maria Laura Paxia, rispettivamente in Camera e ...

David Sassoli apre un dialogo con il Movimento 5 Stelle : "Serve maggiore laicità per andare avanti" : All'assemblea del Pd, David Sassoli, neoeletto presidente del Parlamento europeo lancia la possibilità di dialogo con il Movimento 5 Stelle: "Se siamo forti della nostra identità, orgogliosi del nostro passato, cosa può metterci paura a incrociare storie diverse, temperamenti molto lontani dai nostr

Torino perde il Salone dell'auto - sale la tensione nel Movimento 5 Stelle : Le tensioni nella maggioranza passano anche da Torino: la riammissione degli emendamenti leghisti su Polizia e Vigili del Fuoco aveva placato gli animi tra Carroccio e CinqueStelle almeno in merito al decreto sicurezza bis, e aveva allontanato lo spettro di una crisi di governo paventata da Salvini. Rinviato nuovamente il confronto sulle autonomie regionali differenziate che giovedì a Palazzo Chigi aveva portato ad un duro strappo tra gli ...

Il Movimento 5 Stelle vuole reintrodurre la Polizia forestale : “Una forza civile - non più militare” : Il Movimento Cinque Stelle ha presentato alla Camera una proposta di legge per reintrodurre la Polizia forestale. Il Corpo avrà un nome diverso, ma conserverà tutte le funzioni che aveva in passato, prima di essere abolito nel 2016 con la riforma Madia della Pubblica amministrazione. "Purtroppo non si può tornare indietro, ma per riparare ai danni creati dal Partito Democratico possiamo guardare avanti con la costituzione di una Nuova Polizia ...

La resa dei conti nel Movimento 5 stelle di Torino : "Per troppo tempo abbiamo fatto gli istituzionali rispettando tutti ed ascoltando tutti. Ma siamo stati trattati da incapaci e stupidi sprovveduti. Qualcuno dice che dobbiamo tornare alle origini. Concordo. Ricominciamo a mandare a fan... chi se lo merita". A scriverlo, questa mattina, in un post su Fb, il consigliere comunale del M5s di Torino Fabio Versaci, già presidente del Consiglio comunale, da sempre molto vicino a Chiara Appendino. Il ...

Sondaggi elettorali Demos : la Lega doppia il Movimento 5 Stelle : Sondaggi elettorali Demos: la Lega doppia il Movimento 5 Stelle A più di un anno dal suoi insediamento, il governo giallo verde raccoglie un consenso elevato pari al 55%. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Demos per Repubblica pubblicato l’11 luglio. Anche il consenso delle due forze politiche che compongono l’esecutivo rimane alto (53%). Rispetto a 12 mesi fa nulla pare essere cambiato nella percezione degli italiani. ...