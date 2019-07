C’era una volta Studio Uno | la miniserie che celebra il varietà degli anni Sessanta

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 26 luglio 2019) Torna su Rai C’era unaUno per una serata speciale all’insegna del ricordo e delle sensazioni più romantiche legate alla nostalgia per la televisione che fu: sabato 27 luglio, su Rai1, dalle 20.35 circa in poi va infatti in onda una puntata speciale di Techetechetè dedicata alle carriere di Mina, la grande cantante di recente oggetto anche di un documentariotivo, e di Raffaella Carrà, due pesi massimi della storia della tivù italiana. Immediatamente a seguire, come detto, i due episodi di C’era unaUno in cui, tra le altre, appare anche Diana Del Bufalo, ex Amici e attuale compagna di Paolo Ruffini. C’era unaUno, anticipazioni trama sabato 27 luglio Roma 1961. Mentre tutta Italia sente per la primaVentiquatromila baci e Le mille bolle blu, tre ragazze (interpretate da Alessandra Mastronardi, Giusy Buscemi, ...

marcofurfaro : Oggi al funerale di Cosimo, l'operaio dell'ex Ilva morto pochi giorni fa mentre lavorava su una gru, non c'era ness… - borghi_claudio : @marioerdrago @kitta1979 @sarracinus @nicorst @valy_s @Andyesti @acqu_marina @steal61 @AuricchioAurora @_kuball_… - straneuropa : A Parigi accordo di principio sui migranti fra 14 paesi Ue In breve 'meccanismo di solidarietà' per ripartire i s… -