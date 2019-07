Windows 10 | Microsoft sta lavorando a una nuova UI per il Centro notifiche

Fonte : surface-phone

(Di giovedì 25 luglio 2019) La build di10 rilasciata per errore ieri ha rivelato un’altra feature alla qualesta: unaUI per il. Scopriamo laUI Lainterfaccia dell’Action center possiede un design moderno ed è responsive, quindi le sue dimensioni si adattano in base allepresenti. Inoltre è divisa in due parti: Toggle: è sempre visibile quando si apre ile può essere espansa tramite swipe up.: viene visualizzata solo se sono presentie, come accennato sopra, si adatta in altezza a seconda del numero di avvisi. Come abilitare il nuovoOltre che dai pochi Insider che hanno installato la build rilasciata per errore, può essere abilitato anche da coloro che utilizzano la build 18941 di10 20H1 seguendo questi passaggi: Tramite la barra di ricerca ...

