Strade | diminuiscono le vittime degli incidenti | ma giovani e pedoni sempre più a rischio

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) Nel 2018 il numero dei morti e dei feriti sulled'Italia è calato rispetto a un anno prima, anche se aumentano letrae conducenti di ciclomotori, mentressimi e anziani continuano a essere le fasce d'età più a. Lo dice il rapporto annuale Aci-Istat diffuso oggi. Dopo il picco del 2017 cala il numero dei morti Nel 2018 si sono registrati 172.344stradali con lesioni a persone, in calo rispetto al 2017 (-1,5%). I morti sono stati 3.325, compresi i 43 del Ponte Morandi di Genova (-1,6%) i feriti 242.621 (-1,7%), dicono i numeri dell'Istituto nazionale di statistica. Tra le, però, sono in aumento i(609, +1,5%), la "fascia debole" della mobilità, soprattutto in città, e i ciclomotoristi (108, +17,4%). Sale il numero di morti anche tra coloro che viaggiano su autocarri (188, +15,3%). Va meglio invece per i ciclisti (219, ...

