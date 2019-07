Soundgarden | l' album postumo è ancora fermo | la band aspetta i file con la voce di Cornell

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 25 luglio 2019) La scomparsa di Chrisha causato un bel vuoto nella musica: come nel caso di Dolores O'Riordan però anche stavolta la suaha deciso di impegnarsi in un ultimo lavoro, raccogliendo il materiale registrato dal cantante e lasciato incompiuto. Ma, in questo caso, a differenza dei Cranberries non pochi sembrano essere i problemi, visto che il chitarrista dei, Kim Thayil, ha raccontato in un'intervista di avere dei ritardi per la consegna dei master. L'assenza dei master Quando è morto Chrisnel 2017 la suastava lavorando ad un nuovo disco: da molti mesi istanno tentando di completare i lavori in modo da regalare a tutti i fan le ultime canzoni di: sembrano però esserci non pochi problemi per quanto riguarda i master, ioriginali che contengono le registrazioni del cantante. Nel corso di un'intervista a Music Radar il ...

