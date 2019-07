Problemi di memoria? Gallery Go di Google pesa appena 10MB

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Non sono tantissimi al giorno d'oggi gli smartphone in commercio con un quantitativo diinferiore ai 16GB, ma non per questo gli sviluppatori hanno smesso di lavorare per venire incontro alle esigenze degli utenti., ad esempio, ha lanciatoGo, una galleria multimediale dal peso di, ma comunque in grado di conservare le funzioni fondamentali. Lo strumento presentaqualche filtro per modificare le foto, oltre alle varie feature per ritagliarle e ruotarle a piacimento (è anche possibile organizzarle in apposite cartelle). Dopo aver installatoGo, noterete subito la funzione di miglioramento automatico degli scatti, così come l'organizzazione in automatico delle foto sulla base di individui ed ambienti, senza avvalersi della connessione Internet (attualmente è difficile non avere a disposizione un bundle dati di una certa rilevanza, ma ...

OptiMagazine : Problemi di memoria? #GalleryGo di Google pesa appena 10MB - FrancescaCose : @SSaponelli @agorarai @nzingaretti ma scusate il paese lo avete avuto in mano fino a poco fa, nelle vostre fila ci… - shiwasekitai : RT @LauraGio_75: @ElektroSky @notav_info Hai problemi di memoria? Salvini disse che i voti alla Lega sarebbero stati referendum per il TAV… -