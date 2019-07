Piero Marrazzo sospeso dalla Rai

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 25 luglio 2019)Nuovi guai per. L’ex conduttore del Tg2 e di Mi Manda Raitre non è più il corrispondente della Rai da Gerusalemme, ruolo che ricopriva da quattro anni. I vertici di Viale Mazzini lo hanno infattiper presunte irregolarità nella gestione dell’ufficio di corrispondenza. Stando a quanto si apprende, dopo una verifica dell’organismo di controllo interno sulla gestione delle sede nella città santa, la Rai ha deciso di rimuovere dall’incarico il giornalista. E con lui un produttore esecutivo, ritenuto il principale responsabile delle irregolarità. L’indagine sull’ufficio di corrispondenza di Gerusalemme sarebbe scattata mesi fa, in seguito ad una lettera anonima arrivata alla Rai, alla magistratura e ad altre autorità. Per, dunque, un nuovo terremoto mediatico (e non solo) dopo quello del 2009, quando era ...

