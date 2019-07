Napoli | Ancelotti a tutto tondo | Pépé | James Rodriguez | Elmas | Milik ed Icardi

Napoli - Di Lorenzo : “E’ bello lavorare con Ancelotti - ti fa stare bene” : “Sono partite che servono a mettere minuti nelle gambe, è un allenamento. La posizione in campo non è importante, conta quello che si riesce a dare in campo. E’ bello lavorare con Ancelotti, ti fa stare bene, ha vinto tutto, è un orgoglio lavorare per lui“. Queste le parole, a Radio Kiss Kiss Napoli, di Giovanni Di Lorenzo, nuovo acquisto del Napoli. “Devo cercare di ripagare la fiducia della società e del mister, ...

Di Lorenzo a Radio KK Napoli : “Pronto a dare il massimo. Un orgoglio lavorare con Ancelotti” : Il terzino destro Di Lorenzo, primo acquisto del mercato azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di Lorenzo si dice orgoglioso di essere allenato da Carlo Ancelotti. Napoli-Cremonese? “Sono partite che servono ad aumentare il minutaggio. Dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta”. Posizione in campo? “Cerco di dare sempre il massimo in qualsiasi posizione il mister voglia ...

Calciomercato Napoli – Ancelotti apre all’arrivo di Icardi : “sempre avuto grandi attaccanti. Milik? Meno finalizzatore ma…” : Carlo Ancelotti strizza l’occhio al possibile arrivo di Mauro Icardi: l’allenatore del Napoli apprezza le qualità di Milik ma l’argentino sarebbe il colpo in grado di scaldare la piazza Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano. Il suo nome è una garanzia, ma nonostante la sua esperienza e le sue qualità, il suo destino, così come quello di ogni altro allenatore, è deciso dai calciatori che ...

Napoli - le indicazioni di mercato di Ancelotti su Gaetano - Elmas e Verdi : Solo un pari per il Napoli nell’amichevole contro la Cremonese. A fine gara, le parole del tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti a Sky Sport: “E’ stata una partita particolare, arrivata alla fine di un grande carico di lavoro. La squadra ha fatto quello che poteva oggi. In questo momento non importa il risultato. Abbiamo provato un po’ il pressing offensivo e abbiamo rischiato diverse ripartenze degli avversari. ...

Solo un pari per il Napoli con la Cremonese - Ancelotti non si abbatte : “abbiamo fatto il possibile” : L’allenatore del Napoli ha commentato il pareggio ottenuto in amichevole contro la Cremonese, soffermandosi anche sull’esordio di Elmas Solo un pareggio per il Napoli nell’amichevole disputata oggi contro la Cremonese, un test comunque impegnativo per la formazione di Ancelotti rispetto alle ultime uscite. Massimo Paolone/LaPresse Niente drammi però per l’allenatore azzurro, apparso comunque soddisfatto ai microfoni ...

Napoli - il sogno Icardi prende forma : interviene Ancelotti - i dettagli : Icardi Napoli- Il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo Icardi in vista della prossima stagione. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport” e come evidenziato anche da “Sportmediaset“, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani sull’attuale centravanti dell’Inter. De Laurentiis starebbe valutando la possibilità di sorpassare la Juventus e di puntare ...

Palmieri : “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi : pronta una mossa di Ancelotti” : Palmieri: “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi: pronta una mossa di Ancelotti” “Il Napoli ha prospettato uno scenario allettante a Icardi: pronta una mossa di Ancelotti”. Entra sempre più nel vivo la trattativa per portare l’ attaccante argentino alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Il club partenopeo sta sfidando la Juve per assicurarsi le prestazioni di Maurito. E se nelle scorse ...

Manolas : “Ho scelto Napoli perché voglio vincere - squadra forte e tecnica! La società sta prendendo giocatori di valore. Su Koulibaly - Zielinski e Ancelotti…” : Manolas a Sky Sport Kostas Manolas, neo difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Il nuovo acquisto parla del mercato, della Juve e della sua scelta: “Le prime impressioni sono state positive. Ci stiamo allenando con molta intensità, sempre con la palla tra i piedi. Il Napoli è una squadra forte e tecnica, mi piace molto”. “Il gol all’esordio? Non è importante, conta ...

Elmas-Napoli - l’agente conferma : “Operazione storica in Turchia - fondamentale la presenza di Ancelotti!” : Eljif Elmas pronto per la magia azzurra Eljif Elmas è pronto a vestire la maglia azzurra e diventare un nuovo calciatore del Napoli, già da domani è previsto il suo arrivo in Italia. L’agente del centrocampista macedone George Gardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportare da Gianlucadimarzio.com: “Si tratta di un’operazione storica in Turchia. E’ stata una trattativa estenuante, perché il ragazzo era conteso ...

Mauro Icardi apre al Napoli - previsto incontro con Ancelotti : convinta anche Wanda Nara : Mauro Icardi al Napoli sembra essere una trattativa tutt'altro che impossibile, anzi. Dopo il divorzio dalla sua amata Inter l'argentino sta pensando al suo futuro. Sono due le squadre di Serie A che se lo contendono, Napoli e Juve. Gli azzurri avevano provato a fare un tentativo già lo scorso anno, con scarsi risultati. La Juve, forte dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, vorrebbe portare Icardi in bianconero, sotto richiesta di Maurizio Sarri. Se ...

Calciomercato Napoli - Icardi vede azzurro : contatto in settimana con Ancelotti. E quell’indizio social… : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha rinforzato tutti i reparti. Difesa al completo con l’inserimento di Manolas e Di Lorenzo, centrocampo ok con l’imminente arrivo di Elmas. Serve il colpo in attacco per diventare ancora più competitivi ed avvicinare la Juventus. E si prova lo scippo proprio ai bianconeri. Il nome caldo è quello di Mauro Icardi. I primi approcci con l’attaccante argentino ci sono già stati. Icardi ...

CorSport : Apertura totale di Icardi al Napoli. In programma una telefonata con Ancelotti : Il Corriere dello Sport torna sulla concreta possibilità di Icardi al Napoli. Se la Juve ha liberato la numero 9, declassando Higuain alla 21, anche il Napoli è in procinto di fare lo stesso vendendo Simone Verdi. Tutto è cambiato nel corso dell’ultimo week end a Ibiza, Mauro ha seriamente preso in considerazione il Napoli, non lo valuta inferiore alla Juve e ha in programma una telefonata con Carlo Ancelotti. Anche Wanda Nara sembra aver ...

CorSport : Per Ancelotti Gaetano potrebbe restare nel Napoli : Ancelotti studia Gaetano. Secondo il Corriere dello Sport potrebbe restare nel Napoli diventando un centrocampista offensivo capace di segnare come un attaccante: “in un play che sappia fare tutto, un metodista che non abbia paura dei contrasti, più vicino ai propri difensori che alla porta avversaria” Ancelotti vuole che giochi la palla tra le linee senza perderla Sarebbe un ruolo nuovo per il 19enne per il quale l’ipotesi prestito che fino a ...