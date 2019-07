Microsoft Launcher Beta si aggiorna | barra delle schede nel feed

Fonte : surface-phone

(Di giovedì 25 luglio 2019) Questa mattina, la variantedisi èta per Android introducendo una nuovanel. Novità in questa versione: per facilitarne l’utilizzo, ledelsono state spostate in una nuovanella parte inferiore dello schermo. Cortana: miglioramenti per l’esperienza di conversazione con Cortana (solo en US). Migliorata l’esperienza di drag and dropicone nella schermata principale. Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot Download La nuova versione diè numerata 5.7.0.53361 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Free, Google Play) →

