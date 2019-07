Marco Carta sposa il fidanzato Sirio?

Valerio Scanu scambiato per Marco Carta e insultato per il furto alla Rinascente : Valerio Scanu scambiato per Marco Carta scatena l'ira degli haters e attira insulti per il presunto furto alla Rinascente, per il quale l'artista sardo sarà giudicato nel mese di settembre. Proveniente dalla scuderia di Maria De Filippi nel quale ha raggiunto il secondo posto dietro ad Alessandra Amoroso, Valerio Scanu è sardo ma maddalenino e non cagliaritano come Marco Carta. Nonostante l'assenza di somiglianza, l'artista di La Maddalena è ...

Marco Carta - per il suo furto viene accusato Valerio Scanu : "Ma che roba usi?" - utente fesso e deriso : Tutti ricordano del furto avvenuto alla Rinascente di Milano che ha coinvolto il cantante Marco Carta. Eppure un utente di Instagram, qualche giorno fa, ha attribuito tale responsabilità ad un altro cantante. "Vergognati a rubare alla Rinascente, buttare le chiavi dovrebbero", ha scritto in calce a

Marco Carta e il furto delle magliette : acquisiti i filmati della videosorveglianza : Il pm di Milano Nicola Rossato ha effettuato, in vista del processo fissato per il prossimo 20 settembre, indagini integrative per far luce sul furto di magliette avvenuto lo scorso 31 maggio alla Rinascente di Milano e per il quale sono imputati il cantante Marco Carta e la 53enne Fabiana Muscas. Da quanto si è saputo, come riporta l’Ansa, il pm ha acquisito le immagini delle telecamere del grande magazzino milanese e ha sentito come ...

Marco Carta - nuovi video del furto alla Rinascente/ Indagini integrative dei pm : Marco Carta, spuntano nuovi video del presunto furto: Indagini integrative da parte del pubblico ministero in vista del processo

Marco Carta - la verità sul suo rapporto col fidanzato : Negli ultimi giorni Marco Carta è tornato a parlare dell’accusa di furto e del processo che lo attende a settembre. Poco tempo fa, il cantante ed ex vincitore di Amici è stato arrestato e accusato di aver rubato alcune magliette dalla Rinascente di Milano per un valore di 1200 euro. Lui ha sempre detto di essere innocente e che la responsabile del furto sarebbe stata la donna che era con lui. Ora, in un’intervista rilasciata per il Corriere a ...

Amici Vip concorrenti - Marco Carta e Gianni Sperti nel cast? La verità e le news : Amici Vip, le prime anticipazioni sulla nuova edizione del talent show Le anticipazioni di Amici Vip ci terranno compagnia per tutta l’estate, visto che il suo arrivo su Canale 5 è previsto per settembre. Si parla tanto della conduttrice ma anche dei possibili concorrenti. Per quanto riguarda la conduzione, le ultime anticipazioni vorrebbero Michelle Hunziker […] L'articolo Amici Vip concorrenti, Marco Carta e Gianni Sperti nel cast? ...

Marco Carta : "Sono sereno per il processo. Non mi piace l'accanimento generale" : Marco Carta, intervistato da Candida Morvillo per 'Corriere Tv', ha rivelato perché non teme il processo di settembre per il presunto furto aggravato di sei magliette alla Rinascente di Milano. La Procura avrebbe fatto ricorso per la revoca dell'arresto: Non sono preoccupato. Non ci è arrivata la notifica, quindi questa notizia potrebbe essere inesatta. Ma comunque sono sereno. Non mi piace l’accanimento generale, ma so che quanto più la ...