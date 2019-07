Ida e Riccardo dopo UeD | il Guarnieri sorprende | “La penso ancora”

Uomini e Donne - Riccardo Guarnieri : “Penso ancora a Ida Platano” : Ida Platano, Riccardo Guarnieri parla della loro storia d’amore Reduce da una vacanza da sogno con la famiglia, Riccardo Guarnieri ha concesso una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine, parlando anche di Ida Platano. Il protagonista del Trono Over ha svelato cosa accaduto durante la sua esperienza nel salotto rosa di Maria De Filippi. “Una storia come quella che ho avuto con Ida io davvero non l’ho mai vissuta. Anche i ...

Duncan James presenta il nuovo fIdanzato Riccardo Resi : “Mi rende orgoglioso di essere gay” : L'ex cantante dei Blue annuncia il nuovo fidanzamento con Rodrigo Resi, filmaker e fotografo brasiliano trapiantato in Belgio. Ma la notizia è un suo commento successivo, in cui ringrazia per l'enorme ritorno d'affetto dei fan: "Non mi sono identificato come omosessuale per molti anni a cause dei miei personali problemi con il coming out".Continua a leggere

Atletica - Europei Under 20 2019 : Riccardo Orsoni conquista una splendIda medaglia d’argento nella 10km di marcia : Ottima partenza per la spedizione azzurra nell’ultima giornata degli Europei Under 20 2019 di Atletica leggera in corso di svolgimento a Boras, in Svezia. Dopo lo straordinario successo in Coppa Europa ad Alytus, Riccardo Orsoni ha conquistato la medaglia d’argento nella 10km di marcia. Nonostante il nuovo personale di 41:51.71, tempo di oltre trenta secondi inferiore al precedente primato, l’azzurro ha dovuto arrendersi al ...

Uomini e Donne : Ida Platano pensa al passato - Riccardo gioca : Ida Platano pensa ancora a Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne? Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano ad appassionare quanti hanno seguito negli ultimi due anni le loro vicende sentimentali su Canale5. Anche se la loro storia d’amore è terminata ormai da diversi mesi, tra tira e molla infiniti, la speranza dei fans del Trono Over di Uomini e Donne è quella di vederli tornare di nuovo insieme, mano nella mano, nello studio ...

Uomini e Donne/ Ida e Riccardo - parla Gianni Sperti : ecco cosa potrebbe… - Trono Over - : Gianni Sperti ha parlato di Ida e Riccardo, riaccendendo le speranze dei fan: ecco cosa dovrebbe fare il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne - Ida e Riccardo : la decisione dopo il Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri decisi ad andare avanti dopo Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembrerebbero essere su due binari paralleli destinati a non incrociarsi più. La dama di Brescia e il cavaliere di Taranto, protagonisti delle ultime due stagioni di Uomini e Donne, si sono ormai lasciati da diversi mesi e a nulla è servito il timido tentativo di Riccardo Guarnieri di riavvicinare Ida Platano sul finire della stagione ...

Ida e Riccardo tornano insieme? Gianni Sperti accende le speranze : Ida e Riccardo, Gianni Sperti spiazza: “Lui dovrebbe fare un passo importante” Il Trono Over di Uomini e Donne, che tornerà in onda a settembre, non vive di solo Gemma Galgani. Certo, la dama torinese ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori con le sue trascinanti vicende sentimentali, ma negli ultimi anni un’altra dama (peraltro sua amica) ha appassionato il pubblico: si tratta di Ida Platano che ha vissuto una ...

Vino : Federdoc - Riccardo Ricci Curbastro confermato alla guIda : Roma, 10 lug. (Labitalia) - Il Consiglio di amministrazione di Federdoc si è riunito a Roma, ieri,[...]

Uomini e Donne - Ida e Riccardo : Gianni Sperti fa una confessione : Gianni Sperti torna a parlare di Ida e Riccardo di Uomini e Donne: la rivelazione Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto un rapporto complicato dopo aver partecipato a Temptation Island. E difatti i fidanzatini, dopo un paio di mesi da questa loro esperienza, hanno deciso di porre fine alla loro storia. Tuttavia nelle ultime puntate di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena. Quale? Riccardo ha cercato di riallacciare i rapporti ...

Trono Over - Ida Platano : Ecco Come è Finita con Riccardo Guarnieri! : La trasmissione Uomini e Donne è in ferie, ma i fans del programma si chiedono Come è Finita la storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. A svelare tutta la verità, ci ha pensato la dama bresciana! Uomini e Donne: Ida Platano svela in un’intervista che cosa è accaduto tra lei e Riccardo Guarnieri appena si sono spente le luci della trasmissione targata Maria De Filippi! Come è andata a finire la relazione sentimentale burrascosa tra ...

Ida Platano e Riccardo Guarinieri/ L'ex dama torna a Uomini e Donne? 'Se mi...' : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storia finita dopo Uomini e Donne. L'ex dama, ancora single, non esclude di tornare al trono over anche se...

Ida PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Finita dopo Uomini e Donne : 'Sarà difficile..' : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI, cos'è accaduto dopo Uomini e Donne? La dama del trono Over rompe il silenzio e svela che è davvero Finita

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono rivisti dopo Uomini e donne : ‘Ero sconvolta’ : Un’altra stagione di Uomini e donne è arrivata al termine, ma le dinamiche tra alcuni protagonisti del trono over proseguono anche al di là delle telecamere. È il caso di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che negli studi si sono presi e lasciati infnite volte. Ora che il spario sulla trasmissione è calato, la dama racconta al magazine del dating show di Maria De Filippi che cosa è successo nelle settimane successive, come riporta il sito ...

Gossip Uomini e o donne : la rottura di Ida e Riccardo è definitiva ma senza rancore : Il dating show Uomini e donne è in vacanza da circa un mese ma i telespettatori possono comunque restare informati sulle sorti dei suoi protagonisti grazie ai social network o alla rivista ufficiale dedicata al programma. Nell'ultimo numero di "Uomini e donne Magazine", Ida Platano ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del suo rapporto con Riccardo Guarnieri dopo l'ultima puntata trasmessa su Canale 5. In tale circostanza il ...