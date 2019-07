Deruba una donna e si rade Ma i social lo tradiscono

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Rosa Scognamiglio Rapina unaa Somma Vesuviana (Napoli) e subito dopo sibarba e capelli per non essere riconosciuto dai carabinieri. Ma inetwork lo. Rapina unapuntandole il coltello alla gola, subito dopo siper essere irriconoscibile. Pensava di farla franca così, il rapinatore che, nella tarda serata di lunedì 15 luglio, ha aggredito eto una signora a Massa di Somma (Napoli). Identificato attraverso inetwork, è stato arrestato, e successivamente condotto in carcere, dai carabinieri. Con lui una ragazza complice cui, invece, sono stati assegnati i domiciliari. Erano pressapoco le ore 22.30 di un apparente, qualunque lunedì. Una giovane, 25 anni, di Massa di Somma, stava rincasando in tutta tranquillità da lavoro. Si trovava in Viale delle Magnolie, una zona residenziale e tranquilla del piccolo paese vesuviano. ...

