Allarme dei servizi sul Corteo No Tav

Agricoltura - Coldiretti : è Allarme invasione insetti alieni per via dei cambiamenti climatici : Coldiretti Puglia parla di invasione di “parassiti alieni, mai visti prima e che si sono accaniti su alberi, piante e frutti e la cui presenza e’ dovuta al caldo e ai cambiamenti climatici”. Gli insetti, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, “colpiscono le ciliegie e i frutti con colorazione dall’arancio al rosso e gli effetti si vedono solo in un secondo momento sui frutti raccolti. ...

Allerta Meteo - il maltempo si sposta al Sud : Allarme arancione per Martedì - “vite umane a rischio” a causa dei fenomeni estremi [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia è interessata dal passaggio di una perturbazione proveniente dal nord-Europa, che porta aria fredda e marcatamente instabile, dapprima sulle regioni settentrionali dell’Italia, specie quelle di ponente, con piogge e temporali localmente intensi. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno alle regioni del Centro, fino a giungere in serata sul Meridione, con fenomeni più frequenti e rilevanti sul ...

Puglia - 3 anni fa lo scontro tra treni : il video dei famigliari delle vittime. E l’Allarme al 113 : “Uno scontro - fate presto” : “Siamo con il treno, c’è stato uno scontro. Il controllore sta malissimo, perde sangue… i treni sono fermi… sta perdendo conoscenza… Mio Dio, mandate un’ambulanza. fate presto”. A tre anni esatti dallo scontro tra due treni di Ferrotramviaria lungo la tratta Andria-Corato, nel quale persero la vita 23 persone e 51 rimasero ferite, l’associazione dei famigliari delle vittime Astip ha pubblicato un ...

"A Roma +30% dei pazienti in ambulatorio per il caldo e l'emergenza rifiuti" : l'Allarme dei medici : Il grande caldo e l’emergenza spazzatura stanno portando a “un ‘disastro’ negli ambulatori dei medici di famiglia”. Lo dice all’Adnkronos Salute Pierluigi Bartoletti, vice segretario nazionale vicario della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg) e vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, che spiega: “Si può stimare un aumento del 30% dei pazienti, sopratutto ‘over ...

Assogenerici lancia l'Allarme sui prezzi dei farmaci : Un comparto che opera con costanza a livello internazionale, soprattutto in Europa, ma che necessita di una riorganizzazione dello scenario.

Emergenza rifiuti a Roma - l’Allarme dell’ordine dei medici : “Si rischia l’emergenza sanitaria” : L’Ordine provinciale di Roma dei medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) lancia un nuovo allarme sull’Emergenza rifiuti della Capitale e il rischio che questa diventi Emergenza sanitaria. Il presidente dell’Ordine, Antonio Magi, preoccupato per la situazione ha deciso di scrivere nuovamente alla prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al ministro della Salute, Giulia ...

Napoli - scorribande di scooter nell?area pedonale di porta San Gennaro : l?Allarme dei commercianti e dei ristoratori : Sono centinaia gli scooter che ogni girono sfrecciano nell?area pedonale di porta San Gennaro. Una strada - da via Foria a via Maria Longo - sempre più terra di nessuno e regno di...

Allarme alimenti - controlli dei NAS in tutta Italia : prodotti surgelati scaduti - vongole non sicure e sequestri : Il NAS di Firenze ha effettuato un controllo nell’ambito della commercializzazione dei prodotti ittici nel capoluogo di regione toscana. Nel corso dell’attività ispettiva i militari hanno proceduto al sequestro: penale di 9 granchi cinesi e di 2 kg. circa di gasteropodi, in quanto inclusi nell’elenco delle specie esotiche invasive del ministero dell’ambiente, la cui introduzione nel territorio nazionale è vietata; sanitario di 14 kg. circa di ...

Allarme della Corte dei Conti : «Rischi gravi da taglio choc delle tasse» : «Dai dati contabili emerge con chiarezza la grave situazione di indebitamento che grava sul nostro Paese, indebitamento che ha origini lontane e che, nella sostanza, Continua a crescere»....

Emergenza in Italia - l’Allarme dei medici : arriva la più intensa ondata di caldo dell’ultimo decennio e negli ospedali manca personale : E’ allarme caldo, dalla prossima settimana, in quasi tutta Italia. Dopo il maltempo che ha colpito il nord nelle scorse ore, infatti, sono in arrivo temperature da record che arriveranno a toccare i 40 gradi in molte città della penisola. Ma c’è un problema ben più grave che, sommato a questo, potrebbe creare non pochi problemi nel nostro Paese: gli ospedali e i Pronto soccorso, sia del Nord che del Sud, versano in una situazione ...

L'Allarme dei geologi : ecco cosa causa i terremoti a Messina : Roberto Chifari La ricerca di un gruppo di geologi ha studiato la faglia che ha causato il terremoto del 1908 nello Stretto di Messina Il 28 Dicembre del 1908, lo Stretto di Messina fu colpito dal più devastante e potente terremoto registrato in Europa nel ventesimo secolo, con una magnitudo stimata e ben accettata dalla comunità scientifica di 7.1. Un terremoto che ha devastato la costa orientale siciliana da Messina a Taormina e la ...

Torvaianica - due corpi carbonizzati ritrovati in auto. L'Allarme dei residenti : «C'è fumo nero». Poi la scoperta : Mistero a Torvaianica, sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località...

Allarme dei reumatologi - fino a 5 anni per la diagnosi : Slalom fra liste di attesa e diagnosi tardive per i malati reumatici del nostro Paese. E’ l’Allarme lanciato dalla Società italiana di reumatologia (Sir) in occasione del Congresso Eular (European League Against Rheumatism) a Madrid. In Italia si registrano ancora troppi ostacoli per chi combatte con patologie reumatologiche, soprattutto le artropatie infiammatorie, che sono le più gravi e invalidanti, segnalano gli specialisti. L’artrite ...