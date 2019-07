Al via Valsugana Jazz Tour | di scena Jasmine Ashley Terrell

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 25 luglio 2019) Sabato 27 luglio nuovo appuntamento per la Quindicesima Edizione del, una delle più longeve sezioni del TrentinoIn, che porta a Pergine(TN) il concerto di.La vocalist afroamericana è immediatamente infatuata dall'hip hop, la sua passione per la musica dall'infanzia comincia con questo genere, che poi apre al soul e al R&B, e grazie al suo inedito Fall in Love (Tonight) firma un contratto discografico che la porterà nel 2018 a far parte del talent The Voice of Italy.porta sul palco il suo progetto accompagnata da musicisti di talento che vantano collaborazioni con artisti internazionali: avrà al suo fianco Dario Dal Molin (pianista e tastierista molto richiesto nel panorama Pop R&B nazionale), Ugo Ruggiero alla batteria e Riccardo Di Vinci al basso. Lo spettacolo sarà emozionante e non mancherà l'energia che ...

Federugby : ?? #rassegnastampa: - uguaglianzadig1 : Fuori strada con l'auto a Caoria dopo due mesi esce dal coma: via la patente, era ubriaco fradicio - sportface2016 : L'Italia si prepara per l’ultimo dei quattro raduni a Pergine Valsugana in preparazione ai Mondiali 2019 di rugby c… -