Tutti in reggiseno per solidarietà a Carola

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Sabato 27 luglio, freenipplesday, giornata dellaconRackete, finita nel mirino di un giornale di teste di cazzo per essere andata in procura senza. Non pochi maschi, a quanto pare, hanno intenzione di partecipare andando invece in giro col reggipetto. Giusto, facciamogl

giufra555 : RT @paolodune: Mi pare di capire che per il 27 luglio c'è una iniziativa di alcune donne per andare in giro senza reggiseno, per solidariet… - MNdatv : RT @paolodune: Mi pare di capire che per il 27 luglio c'è una iniziativa di alcune donne per andare in giro senza reggiseno, per solidariet… - elvise1657 : RT @giuliaselvaggi2: @gabri_it @catlatorre @stanzaselvaggia @mariannaaprile @manginobrioches @giuliocavalli @NFratoianni @MarroneEmma @Fior… -