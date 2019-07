Silvio Berlusconi vince ancora | il gip archivia l' inchiesta per corruzione in atti

È stata archiviata un’indagine per corruzione in atti giudiziari nei confronti di Silvio Berlusconi - dice Reuters : Il giudice delle indagini preliminari (gip) ha archiviato l’indagine per corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato che nel 2016 annullò l’obbligo di cedere più del 20

Silvio Berlusconi - la fucilata di Gian Luca Brambilla : "Perché Matteo Salvini di lui non ne vuole più sapere" : Tutta la (presunta) verità su Matteo Salvini, ad Agorà Estate, la svela l'imprenditore Gian Luca Brambilla, considerato vicino alla Lega. Brambilla parla dei rapporti tra il ministro dell'Interno e Silvio Berlusconi, e non usa giri di parole: "Salvini di andare con Berlusconi non ne vuole più sapere

Trattativa Stato-Mafia - la Corte d’Appello di Palermo ammette a deporre Silvio Berlusconi. Con lui il 3 ottobre anche Di Pietro : La Corte d’Appello di Palermo, che celebra il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-Mafia, ha ammesso la richiesta dei legali dell’imputato Marcello Dell’Utri, di citare a deporre l’ex premier Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la Corte d’assise d’Appello di Palermo dopo una lunga camera di consiglio. La Corte presieduta da Angelo Pellino, ha inoltre ammesso, tra gli altri, l’esame dell’ex senatore ed ex pm di Mani Pulite ...

Trattativa Stato-Mafia - la Corte d’Appello di Palermo ascolterà la deposizione di Silvio Berlusconi il 3 ottobre : La Corte d’Appello di Palermo, che celebra il processo di secondo grado sulla cosiddetta Trattativa Stato-Mafia, ha ammesso la richiesta dei legali dell’imputato Marcello Dell’Utri, di citare a deporre l’ex premier Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la Corte d’assise d’Appello di Palermo dopo una lunga camera di consiglio. La Corte presieduta da Angelo Pellino, ha inoltre ammesso, tra gli altri, l’esame dell’ex senatore ed ex pm di Mani Pulite ...

Silvio Berlusconi è stato condannato per diffamazione per aver dato del “fallito” a Renato Soru nel 2009 : L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato condannato per diffamazione per aver dato del “fallito” all’ex governatore della Sardegna Renato Soru: lo ha deciso il tribunale civile di Cagliari, che ha condannato Berlusconi a un risarcimento di 40mila euro,

Silvio Berlusconi condannato per diffamazione : definì Renato Soru “un fallito” : condannato per diffamazione. Ancora guai giudiziari per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi: il giudice del tribunale di Cagliari, Nicoletta Leone, ha condannato in sede civile il Cavaliere a risarcire Renato Soru, l’ex europarlamentare del Partito democratico a cui Berlusconi dovrà sborsare 40mila euro per le parole pronunciate durante la campagna elettorale del 2009, quando Soru era in corsa per il secondo mandato come presidente della ...

Mediaset - risarcimento storico per Pier Silvio Berlusconi : sentenza cambia-storia - chi "spenna" : Soldi (tanti) in arrivo per Mediaset. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha infatti vinto la causa per le querele esposte contro DailyMotion e Vimeo ha incassato 10,5 milioni di euro di risarcimento. Sui due siti di condivisione video erano presenti centinaia di clip di proprietà dell'azien

Silvio Berlusconi umiliato da Anna Marchesini : "Niente". Scanzi - quello che non sapete sul Trio e il Cav : Nella lunga e gloriosa carriera del Trio Marchesini-Solenghi-Lopez, icona di comicità della tv italiana, Andrea Scanzi non poteva non sottolineare lo schiaffo di Anna Marchesini a Sua Emittenza Silvio Berlusconi, negli ormai lontanissimi anni 80. Sul Fatto quotidiano l'editorialista tuttologo-prezze

Silvio Berlusconi - un colpo tragico : la grossa città italiana in cui è ufficialmente sparita Forza Italia : Laddove sparisce Forza Italia. "FI ha stabilito il ritiro del simbolo diffidando i consiglieri dall'utilizzo della denominazione del partito per qualsiasi iniziativa politica nel civico consesso". Siamo a Catania, laddove - appunto - il tricolore col nome di Silvio Berlusconi non esiste più, quantom

Mediaset - lo scippo Rai a Pier Silvio Berlusconi. Chi li strappa - roba clamorosa nello show del sabato sera : Enrico Ruggeri da Mediaset (Il Bivio, Mistero) passa alla Rai. Il cantante sarà il conduttore del programma di punta del sabato sera di Rai1 della nuova stagione, come si legge su Italia Oggi. Si chiamerà Vita da cantare e debutterà in palinsesto il 16 novembre. Sono previste tre puntate in giro p

Silvio Berlusconi - la confidenza di Putin : "Lo escludo - me lo ha detto lui". E spunta il nome di un leghista : "Io sono sicuro che la Russia non ha dato nessun finanziamento alla Lega". Lo dice il leader di Forza Italia ed eurodeputato Silvio Berlusconi, parlando con i giornalisti a Strasburgo. "Mi è stato assicurato direttamente dal presidente Vladimir Putin - ha aggiunto - che non aveva nessuna ragione per

Governo - la previsione di Silvio Berlusconi : “Saranno i fatti a farlo dimettere” : Per Silvio Berlusconi il Governo Conte non avrà una lunga vita: "Questo Governo non è riuscito a completare niente di importante, di positivo, credo che saranno i fatti a costringerlo a dare le dimissioni”. Il leader di Forza Italia prevede quindi nuove elezioni "che porteranno alla vittoria del centrodestra unito".

Silvio Berlusconi - cannonata a Matteo Salvini : "Questa è una vicenda sconcia" : No, l'incontro al Viminale organizzato da Matteo Salvini - un discreto atto di guerra al M5s, quantomeno un'aspra critica all'immobilismo di Luigi Di Maio e compagni - non è piaciuto neppure a Silvio Berlusconi. In serata, ospite al Tg4, il leader di Forza Italia ha puntato il dito parlando della vi

Silvio Berlusconi - il sondaggio di Renato Mannheimer lo fa godere : "Quanto vale Giovanni Toti" : Forse nemmeno Giovanni Toti sa quali saranno le sue prossime mosse e se ci sarà una scissione all'interno di Forza Italia, ma "ci si può dunque domandare, considerando l'attuale distribuzione del consenso elettorale, quali potrebbero essere le potenzialità di una nuova forza politica fondata da Toti