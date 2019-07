Lite furibonda tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini in diretta

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Francesca Galici Rissa sfiorata nello studio di Stasera Italia tra: dopo uno scambio di insulti i due si alzano dalla scrivania e afferrano gli sgabelli Clima incandescente durante la puntata di Stasera Italia andata in onda mercoledì 24 luglio. Nello studio del programma di Rete4 si è quasi sfiorata la rissa tra, due pesi massimi della polemica televisiva. Ad accendere la miccia tra i due è stato il dibattito in studio su Salvini e sul caso dei fondi russi. I due hanno avuto una divergenza di opinioni molto accesa che è li ha quasi portati alle mani, sotto gli occhi attoniti degli altri ospiti in studio.ha dato il là alla discussione.“Sono indagini politiche di magistratura corrotta. Corrotta! Corrotta!”, ha sentenziato il critico d'arte con una certa veemenza. Immediata, la reazione di ...

