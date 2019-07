Il Pd presenta una mozione di sfiducia individuale contro Salvini

Cagliari - Rog si presenta : “C’è una mentalità vincente. Non vedo l’ora di conoscere lo stadio” : “Ho parlato col Presidente Giulini e col Direttore Carli: il progetto Cagliari mi è piaciuto subito, c’è una mentalità vincente”. Il nuovo acquisto rossoblù, Marko Rog, è stato presentato oggi alla stampa a Pejo. “Io sapevo già che il Cagliari è un club di grande tradizione, che ha vinto uno scudetto; una squadra di qualità, con una tifoseria calda e appassionata”, aggiunge. “Sono contento di trovare due ...

SEGA annuncia una conferenza dedicata alla presentazione del nuovo Yakuza : SEGA ha da poco annunciato una conferenza stampa dedicata all'annuncio del nuovo capitolo di Yakuza con protagonista Ichiban Kasuga, tale conferenza si terrà il 20 agosto all'UDX Theater di Akihabara.La compagnia sta al momento selezionando alcuni fortunati fan giapponesi che potranno assistere all'evento, sarà possibile partecipare all'estrazione finale seguendo l'account Twitter di Ryu Ga Gotoku Studio e condividendo il Tweet relativo o ...

Una poliziotta presenta le indagini su un duplice omicidio “travestita” da gatto : Il sergente Shoihet mascherata da gatto durante la conferenza stampa per il duplice omicidio (fonte: screenshot da Facebook) Sabato 20 luglio gli utenti che si sono sintonizzati sulla pagina Facebook della polizia canadese, per seguire la conferenza stampa in streaming sulle indagini relative a un duplice omicidio avvenuto nella British Columbia, sono rimasti perplessi notando delle orecchie da gatto e dei baffi sulla faccia del sergente Janelle ...

Xiaomi presenta il nuovo orologio meccanico CIGA Design serie-T - una vera opera d’arte : Xiaomi presenta il primo modello della nuova serie T dei propri orologi meccanici CIGA Design, privi di funzioni intelligenti ma con un Design unico. L'articolo Xiaomi presenta il nuovo orologio meccanico CIGA Design serie-T, una vera opera d’arte proviene da TuttoAndroid.

presentata la nuova Giunta comunale di Sassari - nella squadra anche Sassu e Lucchi : Diverse decine di persone, ieri sera a Sassari, hanno preso parte al primo consiglio comunale della Giunta Campus. All'insediamento hanno partecipato pure numerosi big del consiglio regionale. Tra questi Desirè Manca, capogruppo del Movimento 5 Stelle, Antonello Peru di Forza Italia, nonché più votato in assoluto in tutta la Sardegna e Ignazio Manca, consigliere regionale della Lega Salvini – Sardegna. L'insediamento del consiglio e i nomi degli ...

Elon Musk ha presentato una nuova interfaccia cervello-macchina : (immagine: Neuralink) Elon Musk ritorna a parlare di come rivoluzionerà le interfacce cervello-macchina per espandere le potenzialità del cervello umano, con una connessione a banda larga impiantata con tecnologia robotica. Fantascienza? Forse no, a giudicare dalla presentazione fatta a San Francisco dall’eccentrico milionario sudafricano insieme agli scienziati di Neuralink, la fino ad ora misteriosa startup che Musk ha fondato e ...

Ramsey si presenta la juve un top club - qui per una nuova sfida : TORINO - "Sono molto felice di essere arrivato alla juve, che e' una delle squadre piu' grandi al mondo. Non vedo l'ora di cominciare questa...

Pd - Renzi presenta i comitati civici : “Non siamo una corrente”. I militanti : “Noi oltre il partito - Zingaretti lavori” : “Non siamo una corrente del Pd, ce ne sono già a sufficienza”. Sono queste le parole che Matteo Renzi ha scelto per presentare i “comitati Ritorno al Futuro” al teatro Elfo Puccini di Milano. Una forma di organizzazione che “solo in parte si sovrappone con il Pd” come racconta uno dei promotori, il deputato dem Ivan Scalfarotto che però precisa “la politica è un altro mestiere, qui parliamo di civismo”. Il tema della giornata è quello delle fake ...

Serie B stagione 2019-2020 il Crotone ha suonato l’adunata per il rientro dei pitagorici. presentati i nuovi acquisti : Le vacanze sono già un lontano ricordo per lo staff tecnico e giocatori. Dall’11 luglio alle ore 15,30 presso il

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia sciabola femminile. Squadra una garanzia - serve un guizzo nell’individuale : Grandi ambizioni nella gara a squadre di sciabola femminile per l’Italia ai Mondiali 2019 di Scherma, che si svolgeranno a Budapest (Ungheria) dal 15 al 23 luglio. Il quartetto formato da Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi è stato infatti protagonista di un’ottima stagione e potrà conquistare una medaglia in questa rassegna iridata. Le nostre portacolori hanno grande voglia di riscatto dopo aver sfiorato il bronzo ...

Scherma - Mondiali 2019 : presentazione Italia fioretto femminile. Azzurre - serve una grande prestazione corale nella gara a squadre : Il Dream Team va a caccia della vittoria perduta. Sembra impensabile, ma la squadra di fioretto femminile Italiana non è la principale candidata alla medaglia d’oro agli ormai imminenti Mondiali di Budapest. Nel ranking della FIE le Azzurre non sono nemmeno sul podio, visto che si trovano in quarta posizione dietro a Francia, Stati Uniti e Russia. Una posizione sicuramente poco avvezza ad una squadra che ha dominato per anni e che ha vinto ...

Samsung Galaxy M60 si presenta in un video hands-on con una doppia fotocamera da 48 e 16 megapixel : Nelle scorse ore è apparso in Rete un video che ci mostra un video hands-on di quello che dovrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy M60. Guardiamolo insieme L'articolo Samsung Galaxy M60 si presenta in un video hands-on con una doppia fotocamera da 48 e 16 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Metacritic presenta una classifica con i 20 migliori giochi del 2019 : Siamo ormai (o quasi) alla fine di questo 2019 che dobbiamo ammettere essere stato molto proficuo per noi videogiocatori incalliti ed il noto sito Metacritic ha stilato una classifica con i 20 migliori giochi del 2019. Naturalmente la classifica non è ancora definita al 100% definita in quanto mancano ancora dei mesi alla chiusura di questo 2019, tuttavia se volete darci uno sguardo la trovate qui sotto:Ecco di seguito le 20 posizioni con il ...