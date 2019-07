Giancarlo Magalli rivela | “Dovevo essere io Don Matteo ma rifiutai”

Non disturbare - Giancarlo Magalli e il gran rifiuto in Rai : Paola Perego ha ospitato Giancarlo Magalli nel suo programma Non disturbare, in onda su Rai1. Il presentatore, tornato in questi giorni alla ribalta per gli attriti con Adriana Volpe, sua ex collega, si è raccontato con simpatia, svelando anche qualche inedito retroscena. Tra scherzi telefonici tent

Giancarlo Magalli confessa a Non Disturbare : “Ho pianto per mesi” : Paola Perego intervista Giancarlo Magalli a Non Disturbare, che svela: “Ho sofferto da morire…” Un Giancarlo Magalli quasi del tutto inedito si è raccontato a cuore aperto nella quarta puntata della seconda edizione di Non Disturbare. Intervistato dalla padrona di casa Paola Perego, il conduttore de I Fatti Vostri ha ripercorso, tra una domanda e l’altra, gran parte della sua vita privata ma anche professionale, ...

Il Collegio 4 - Simona Ventura sostituisce Giancarlo Magalli : La prossima edizione de Il Collegio vedrà la partecipazione di Simona Ventura, che prende il posto di Giancarlo Magalli nella trasmissione

Io e Te - Fiordaliso : “Tirai una scarpa a Giancarlo Magalli!” : Fiordaliso confessa a Io e Te: “Ho tirato una scarpa addosso a Magalli” In mezzo al panorama musicale italiano c’è un fiore che non vuole mica la Luna perché, in fondo fondo, sa di essere lei stessa la Luna. Si sta parlando di Fiordaliso che oggi è stata ospite di Io e Te con Pierluigi Diaco, Sandra Milo e Valeria Graci. Quindi, prima della posta del cuore, del consueto talk show, e di uno spazio speciale dedicato al mai ...

La Sai L’Ultima? : Giancarlo Magalli ospite della terza puntata : Ezio Greggio e Giancarlo Magalli - La Sai L'Ultima Toccata e fuga a Mediaset per Giancarlo Magalli: il conduttore sarà, infatti, ospite della terza puntata de La Sai L’Ultima? Digital Edition, in onda stasera in prima serata su Canale 5. Conclusi gli impegni su Rai 2 legati a I Fatti Vostri e all’ultima fortunatissima edizione de Il Collegio, entrambi confermati per la prossima stagione, Magalli parteciperà alla trasmissione ...

Continuo a volerti bene! Giancarlo Magalli scrive all'ex moglie : Il conduttore ha usato i social per dedicare un toccante messaggio d’auguri a Valeria Donati, mandando i fan in visibilio. Giancarlo Magalli è ancora molto legato a Valeria Donati, la donna che ha sposato in seconde nozze nel 1989 e con la quale ha avuto la figlia Michela. In occasione dell'anniversario del loro matrimonio, il conduttore ha postato su Facebook la copertina del numero di Gente che celebrò quelle nozze e ha ...