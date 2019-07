Cosa c’entra il sindaco Pd di Bibbiano con le indagini sugli affidi

Fonte : wired

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Andrea Carletti,di(RE) Alcuni giorni fa il responsabile nazionale riforme del Partito democratico, Emanuele Fiano, ospite del programma Coffee Break in onda su La7, ha chiesto all’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri – anch’ella presente in studio – di specificare quale reato venisse contestato alPd di, Andrea Carletti. Tovaglieri da qualche minuto accusava il partito di avere la coscienza sporca sul tema. Dopo aver cercato di sviare alla domanda più volte, l’eurodeputata ha detto: “Un reato per cui evidentemente la magistratura ha ritenuto di aprire un fascicolo e un’indagine penale nei confronti del, sicuramente un favoreggiamento o una collaborazione”. La risposta è tuttavia sbagliata. Come ha spiegato il procuratore capo di Reggio Emilia Marco Mescolini, Carletti “risponde solo di abuso d’ufficio e falso. Gli viene ...

returnofthema13 : @Mysterytrains per capire: cosa c'entra un faraone con l'islam? ci sono 7 secoli abbondanti tra Tolomeo XV e Maometto. - FrancescoArlo02 : @pdp8l @AlessiaMorani L’unico arrestato del pd è il sindaco, ma per un’altra questione: abuso d’ufficio. Quindi rip… - nuccia20 : RT @PossibileIt: Lo chiedeva @civati già una settimana fa, lo chiederemo ogni giorno: cosa faceva #Salvini a #Mosca la notte del 17 ottobre… -