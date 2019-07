Auronzo di Cadore | consiglieri Regione Lazio consegnano targa a Lulic

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Roma – Una delegazione diregionali tifosi della, guidata dal vicepresidente Giuseppe Cangemi, ha raggiunto la squadra biancoceleste in ritiro addi. Cangemi e iGianluca Quadrana, Giancarlo Righini e Daniele Ognibene hanno partecipato insieme al presidente della SS, Claudio Lotito, alla presentazione della maglia per la nuova stagione e hanno consegnato unaal capitano Senadper il successo in Coppa Italia vinta nel maggio scorso allo stadio Olimpico. “Anche quest’anno- dichiara Cangemi- abbiamo deciso di testimoniare la nostra vicinanza alla squadra e alla societa’ con l’augurio di una stagione di importanti traguardi da raggiungere con determinazione e lealta’ sportiva”. L'articolodiproviene da RomaDailyNews.

