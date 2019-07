Alto Adige | auto vola in una scarpata | morte due ragazze di 17 e 19 anni | altre due ferite

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Stavano tornando a valle lungo una strada forestale dopo il turno di lavoro in una malga quando la loro, un piccolo fuoristrada, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada ed è precipitata per alcune centinaia di metri in una. Il grave incidente stradale è avvenuto in val Ridanna, in, e ha coinvolto quattro: due sono. Le vittime sono Miriam Volgger, 17enne di Racines, e Irina Senn, 19enne di Vipiteno. Ledue donne a bordo, conducente e passeggera, sono ancora ricoverate in ospedale, a Bolzano e a Vipiteno, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino, i vigili del fuoco volontari e l’elisoccorso. I soccorritori si sono calati con le corde lungo il pendio per prestare i primi aiuti, ma anche per mettere in sicurezza la vettura, completamente distrutta nella caduta. ...

